Elaborato Maturità 2020 Relazioni Internazionali per il Marketing (ITRI): economia aziendale ed inglese

Come scrivere l’elaborato di Maturità 2020 su economia aziendale e geopolitica e inglese

i modelli e la gestione dei sistemi aziendali e la loro evoluzione,

il mercato del lavoro,

attività di marketing,

gli strumenti di comunicazione

i sistemi economici locali, nazionali e globali.

Maturità 2020: consigli per scrivere l’elaborato per l'Istituto Tecnico Relazioni Internazionali per il Marketing

Scrivi una scaletta: prima di iniziare il testo vero e proprio, butta giù una scaletta per mettere in ordine le idee e i concetti che dovrai esprimere durante la tua trattazione.

Dividi l’elaborato in tre momenti principali: separa nettamente i tre momenti di ogni buon testo:

introduzione, dove inizierai a presentare l’argomento che dovrai trattare, il corpo, dove avverrà il

discorso sull’argomento e poi le conclusioni, dove concluderai la tua argomentazione e farai un

bilancio dell’intero elaborato.

Controlla le fonti: mentre scrivi, soprattutto di argomenti complessi come l’economia aziendale, sii sicuro di star citando le fonti giuste, non andare a memoria, ma affidati a libri di testo e a siti riconosciuti, citando anche le fonti nel caso in cui tu decida di trascrivere all’interno dell’elaborato

dei frammenti di altre opere.

Non fare un copia e incolla: cerca quanto possibile, anche se gli argomenti sono difficili, di non usare il copia e incolla come metodo per riempire spazio e aggiungere parole. Se vuoi trascrivere un determinato concetto, piuttosto del copiare e incollare, cerca di fare tuo quel messaggio, rielaboralo e restituiscilo sul foglio con parole tue: farai un’impressione molto migliore.

Il giusto è nel mezzo: cerca di non riempire fogli e fogli di parole là dove non necessario; spesso la sintesi è la strada migliore. Tuttavia, non esagerare neanche in quel senso, un testo troppo

sintetico potrebbe invece nascondere lacune e buchi su argomenti che potresti non aver espresso

bene. Quindi tra questi due eccessi, prova a rimanere nel mezzo.

Rileggi: prima di consegnare qualsiasi testo sii sicuro di averlo riletto almeno un paio di volte. In primis per evitare errori di battitura e poi concentrandoti sul significato di ciò che hai prodotto: controlla che tutto sia al suo posto, che tutto funzioni e sia spiegato nel migliore dei modi, verifica inoltre di non aver lasciato fuori nessun concetto importante per il tuo discorso.

La Maturità 2020 è ormai sempre più vicina. Quest'anno è nettamente diverso da tutti quelli che l'hanno preceduto a causa dell'epidemia di Covid-19. Il Ministero dell'Istruzione ha ridotto l'esame: i crediti accumulati dagli studenti nel corso degli ultimi tre anni varranno 60 punti su un totale di 100, mentre i restanti 40 saranno affidati all'orale, l'unica prova che i maturandi dovranno affrontare. L'elaborato sarà un elemento essenziale. La scadenza imposta dal Ministero dell'Istruzione per recapitare gli elaborati alla commissione è prevista per il 13 giugno 2020. L'argomento riguarderà una delle materie di indirizzo: economia aziendale e geopolitica e inglese. Per quanto riguarda l'inglese, l'obiettivo dell'ultimo anno prevede il raggiungimento del livello B2 in base ai parametri del Quadro Europeo di Riferimento per le Lingue. Scrivere un elaborato tanto importante non è mai un'impresa semplice. Il principale consiglio da seguire è "non farti prendere dal panico!" Studia, ripassa, leggi: fai tuoi tutti i concetti che in sede d'esame potrebbero portarti ad avere dei dubbi.