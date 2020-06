Maturità, relazione alternanza scuola lavoro PCTO: gli errori da non fare

Non dilungatevi troppo

Evitare l'effetto circo

Attenzione con le immagini

Come sapete, quest'anno per l'esame di maturità sono cambiate un bel po' di cose. La modifica più sostanziale è sicuramente quella dell'eliminazione delle prove scritte e l'introduzione invece di un maxi colloquio in presenza che dovrà verificare le vostre competenze. Durante la provae presentare la vostra relazione (in diversi formati, o testo o presentazione PowePoint).In questa pagina vi suggeriremoe rendervi interessanti agli occhi della commissione.Uno degli errori più frequenti commessi dagli studenti, è quello di dilungarsi troppo e soffermarsi su particolari trascurabili. Tenete a mente che. Difficilmente i professori vi ascolteranno oltre. Cercate quindi di alleggerire il più possibile il vostro lavoro rendendolo snello ma completo in tutte le sue parti. Inoltre quando ripetete, costruite invece un discorso che integri i punti più importanti dell'elaborato senza essere ripetitivi.Se avete optato per una presentazione Power Point,. Ricordate che si tratta comunque di una presentazione ufficiale e in quanto tale deve essere sobria e rispettare i requisiti del contenuto. Questo non vuol dire abolire la creatività, ma solo trasformarla in qualcosa di serio e presentabile che faccia interessare la commissione al vostro lavoro.per descrivere la vostra esperienza è sempre una buona idea: servono a spezzare il testo e a rendere l'elaborato più concreto.. In quel caso andrete solo a rovinare il duro lavoro che avete fatto. Per quanto possa essere seria la vostra relazione, con una foto di bassa qualità potrebbe sembrare approssimativa.