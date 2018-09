La Maturità 2019 è pronta: in arrivo indicazioni definitive dal Miur

Temuta lo è ogni anno ma così attesa e imprevedibile, almeno fino ad ora, forse non lo è mai stata. La Maturità 2019 verrà ricordata, prima ancora di essere stata definita, come quella più discussa non solo dagli studenti ma dal mondo della scuola in generale. Eh già perché tra conferme e annunci ancora non è dato sapere con precisione come sarà, nonostante manchino poco meno di 9 mesi alla data d’inizio. Pare però che l’attesa sia finita.

Maturità 2019, in arrivo indicazioni precise

Prove Invalsi e Alternanza scuola-lavoro

Il Ministro Bussetti, infatti, attraverso un’intervista rilasciata all’agenzia AGI ha sottolineato che

L’ammissione all’esame

Il credito scolastico: più peso per il tuo percorso

La commissione d’esame

Le prove d’esame

Il Test Invalsi e l’alternanza sono gli unici dueche sono stati cancellati. Per quanto riguarda gli altri, ancora in vigore, è bene che tu li conosca bene:a meno che ilcon adeguata motivazione,in una disciplina. Essere ammessi con una insufficienza, ha però delle conseguenze per quanto riguarda l’attribuzione del credito.- avere laIn caso contrario non si viene ammessi alla Maturità.Altra novità della Maturità 2019 riguarda ilda 25 punti si passa a. Nello specifico, potrai averne massimo 12 nel terzo anno, 13 al quarto e 15 l’ultimo anno. In questo modo il tuo percorso scolastico acquisisce maggior valore, i tuoi sforzi verranno maggiormente premiati!Non solo i crediti ma anche irispetto al passato.per un totale di massimo 60 punti che, sommati ai 40 del credito scolastico, fanno 100. Tutto chiaro? Non è difficile da!Al momento è l’unico punto dell’esame di Maturità che non verrà modificato, o almeno così pare. Iper conoscere i nomi di questi ultimi dovrai attendere il periodo che va da fine maggio ai primi giorni di giugno.Su questo punto c’è probabilmente la novità più significativa della Maturità 2019:Sì hai capito proprio bene, niente quizzone. Una volta affrontata la prima prova, uguale pe tutti, e la seconda, diversa in base agli indirizzi scolastici ti basterà sostenere l’orale e poi potrai ritenere chiuso il tuo esame di Stato