Maturità 2019: le top 10 tecniche di memoria per studiare

Matteo Salvo è il primo Italiano ad essersi aggiudicato il titolo di International Master of Memory ai Campionati Mondiali di Memoria di Londra nel 2013, titolo molto ambito. Nel 2013 è entrato nel Guinnes World Record, per esser riuscito a memorizzare un intero mazzo di carte in apnea.

Autore del libro "studiare è un gioco da ragazzi (edito da Gribaudo IF - Idee editoriali Feltrinelli), ha voluto dare 10 consigli utili alla memorizzazione, quindi allo studio, dei ragazzi che stanno per fare la maturità e sono preoccupati per le tracce dell'esame di stato.

1. Scrivania "anti-stress"

2. Studia per spiegare

3. Ripassa partendo dall’ indice

4. Sessioni di studio da 40’, pause da 15’, ripasso da 5'

5. Usa immagini paradossali per ricordare meglio

6. Associa i concetti a posti familiari (regola dei loci ciceroniani)

7. Disegna una mappa “mentale” dei contenuti chiave

8. Le tre “s” amiche della memoria

9. Memorizza i vocaboli stranieri usando le immagini

10. Fissa obiettivi raggiungibili

L’è parte integrante del lavoro stesso, per questo motivoDiventa una cosa sola con il tuo ambiente di lavoro, trova la maniera di renderlo quanto più possibile accogliente ed adatto allo studio. Ricorda che i tuoi strumenti devono essere a disposizione, ma lascia sempre dello spazio per muoverti comodamente. Metti al bando tutto ciò che può essere una fonte di, fai in maniera che nulla possa disturbarti o interromperti forzatamente. Computer, stampante, calcolatrice, libri, matite, penne ed evidenziatori devono essere a portata di mano.. Spesso avrai bisogno di, e per questo motivo è necessario cominciare a farlo già mentre si studia. Non studiare come se dovessi imparare, ma fallo con l’ obiettivo di. Solamente così riuscirai a comprendere a fondo ciò che hai davanti, interiorizzandolo per poi presentarlo adeguatamente. Prova a ripetere davanti ad uno specchio o ad alta voce, accompagnando anche con dei gesti il tuo discorso se ti viene da farlo, proprio come se stessicon qualcuno.è una ricapitolazione per sommi capi di ciò che hai studiato. Attraverso il raggruppamento di titoli, questo ricostruisce l’ interoperProva a ripassare tenendolo davanti a te o ancora meglio provando a ricordare a memoria la schematizzazione che riporta, senza avere bisogno di rileggerlo ogni volta. Guardare “dall’ alto” gli argomenti può inoltre essere utile ad avere unae fare, facilitando così la memorizzazione e dimostrando al professore di turno di aver veramente compreso ciò di cui si sta parlando, senza dare l’ impressione di “ripetere a pappagallo”Il cervello umano ha dei suoiche sarebbe ottimo rispettare con i. Difficilmente la tua mente sarà in grado di rimanere concentrata per più di 40’-45’, infatti allo scadere dei tre quarti d’ ora infatti si verifica come une rimanere in carreggiata richiede uno sforzo molto maggiore. Per preservare al meglio la tuasuddividi i tempi. Alterna sessioni di studio da 40-45’ a pause da 15’ a ripassi da 5’. In questa maniera eviti dila tua mente, così che possa lavorare meglio e ridurre al giusto livello lo stress.è un’ ottima tecnica per memorizzare al meglio anche grandi quantità d’ informazioni. Già a cavallo tra 1500 e 1600 abbiamo notizie dell’ efficacia di questo metodo, utilizzato da personaggi come Giordano Bruno, che in giro per l’ Europa andava insegnando i suoi metodi di memorizzazione ad amatori e sovrani. Questo metodo consiste nella creazione di veri e proprinella mente, che se visualizzate rimandano ad un avvenimento, un concetto o un’ idea. Le immagini possono essere rappresentative dell’ oggetto, ma non necessariamente. Possono infatti anche essere apparentemente prive di senso, basta che ti permettano di. Verifica che queste rispondano all’ acronimo. Tanto più l’ associazione coinvolgeràtanto più facilmente ricorderai l’ associazione, ancora meglio se si riescono aoltre a quello della vista attraverso un processo percettivo/sensoriale sinestetico, dote innata in molte persone. Sfrutta al meglio le tue potenzialità e la tua creatività, scoprendo il metodo che trovi più comodo ed utile per memorizzare!Per favorire la memorizzazione associa i concetti a un percorso a te familiare, individuando dei punti di riferimento ben definiti, proprio come faceva Cicerone, l’oratore passato alla storia per la sua dialettica brillante. Le parole più complesse e astratte andranno divise in immagini concrete, che verranno associate nell’ordine in cui compaiono. Ad esempio, per la parola determinazione, potrò pensare al DETERsivo che si è rovesciato in cucina e che ora MINA e lo ZIONE stanno pulendo. Il consiglio in più? Non utilizzare mai lo stesso percorso per memorizzare argomenti diversi.Prova a disegnare un grande diagramma a mo’ di albero, con ramificazioni che partono da un concetto centrale per poi svilupparlo in tutti i suoi aspetti particolari. Attraverso la costruzione di questa struttura radiale dovresti essere in grado a colpo d’ occhio di avere tutte le informazioni da cui partire davanti a te. Si tratta inoltre di un’ altra maniera utile per fare collegamenti, vedendo davanti a sé i vari concetti isolati tra di loro e collegati a quello centrale accostati fra di loro.. Sana alimentazione, sport e sonno di qualità sono importantissimi per mantenere il cervello. Per una dieta a prova di memoria, è preferibile consumare alimenti non raffinati e poco lavorati, come il riso integrale rispetto alla pasta, e privilegiareo una centrifuga di verdurequando ci si concede uno spuntino fuori pasto.“Quando mi chiedono se ci sono dei cibi particolari per aiutare la memoria, mi limito a raccontare la mia esperienza, perché non sono né un nutrizionista né un medico”, ci tiene a precisare Matteo Salvo. “La cosa che ho notato, ad esempio, è che mangiando vegetariano ho bisogno di dormire meno, mi sveglio più riposato e ho la mente molto lucida per tutta la giornata e anche di più”.Per memorizzare facilmente parole nuove1)per la parola italiana (se la parola è concreta avrà già un’immagine, se è astratta creane una tu)2) individua ladella parola in lingua straniera3) costruiscidella pronuncia in lingua straniera4) adesso avrai due immagini che assocerai attraverso il PAV partendo dall’immagine del vocabolo italianoAd esempio, se in spagnolo vuoi memorizzare che “tavolo” si dice “mesa” potrai immaginare che mentre stai apparecchiando per il pranzo un prete decida di officiare la messa proprio sul tuo tavoloNon tutti hanno gli stessi ritmi e la stessa maniera di studiare. Per questi motivie non puntare subito all’ irrealizzabile. Per una programmazione efficace tieni anche conto dei giorni durante i quali non potrai studiare, come weekend e festività. Crea un vero e proprio, in maniera da alleggerire il carico quotidiano.