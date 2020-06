Congratulazioni per la maturità: frasi celebri da dedicare ai neodiplomati

Congratulazioni per la maturità: frasi e citazioni

Glisono iniziati ormai da alcuni giorni. Gli studenti stanno affrontando l'ultimo sforzo prima delle meritate vacanze e, per molti di loro, dell'inizio dell'avventura universitaria. Conseguire in diploma è una grande gioia che merita di essere festeggiata, nonostante il momento che stiamo vivendo.possono essere d’aiuto per scrivere una bella dedica sui biglietti d’auguri.Ecco alcuni suggerimenti su come congratularsi con amici, parenti o congiunti per l'esame concluso e la promozione.Ecco una raccolta delle migliori frasi da dedicare a chi ha superato la maturità C’è un successo che si fonda sul merito e uno sulla fortuna. Il primo dura di più; il secondo costa di meno.C’è un solo tipo di successo: quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Auguri per la maturità!Un pezzo di carta in più in casa fa sempre comodo, per la pulizia personale.Sei stato davvero in gamba, felicitazioni per il tuo meritato diploma di maturità ed auguri per il tuo futuro!Ogni volta che il mondo vede una persona di successo, nota solo la gloria pubblica, e mai i sacrifici fatti in privato per raggiungerla.Nella vita le cose passano sempre, come in un fiume. Anche le più difficili che ti sembra impossibile superare le superi, e in un attimo te le trovi dietro alle spalle e devi andare avanti. Ti aspettano cose nuove.Questo diploma ti apre molte strade, non aver paura di percorrerle.Ricorda che sul tuo cammino troverai mille difficoltà, molto più grandi degli esami di stato, ma ricorda anche che nulla è impossibile se avrai sempre al tuo fianco la tua famiglia e gli amici di sempre. Buona vita.Il mio augurio che ti faccio è quello di avere altri scogli nella tua vita come quello della Maturità. Non è una minaccia, non significa che voglio solo il tuo male: solo grazie a difficoltà simili a quelle della Maturità si riesce a compire un passo in avanti verso una realizzazione sempre più totale, verso la vera felicità.