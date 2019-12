Relazioni internazionali per il marketing commissari maturità 2020: nomi e materie

Relazioni internazionali per il marketing, Maturità 2020: le materie esterne

Anche se manca ancora molto agli esami, al rientro dopo le vacanze verranno finalmente rese pubblicheper l’indirizzo Relazioni internazionali per il marketing e per tutti gli altri indirizzi. In questa pagina vi forniremo tutte le informazioni più importanti riguardoRimanete quindi connessi per scoprire le novità!Leperverranno rese pubbliche, come gli altri anni, nel mese di gennaio. Anche se non avremo certezze fino ad allora, si può comunque ipotizzare quale sarà la materia oggetto delle prove scritte affidata al professore esterno. L’anno scorso per questo indirizzo la materia esterna scelta è stata Italiano, quindi probabilmente quest’anno sarà la seconda prova ad essere affidata al commissario esterno (a gennaio inoltre se questa prova rimarrà a carattere multidisciplinare o tornerà a riguardare una sola materia).Poco dopo la pubblicazione delle materie affidate ai commissari esterni per l’indirizzo relazioni internazionali per il marketing e gli altri indirizzi, saranno formate le commissioni dall’ufficio scolastico regionale e verranno poi comunicate tramite una circolare del Miur.Vi ricordiamo che le commissioni come tutti gli anni saranno miste, e cioè obbligatoriamente formate da tre commissari esterni, tre interni e un presidente (esterno) che avrà il compito di accertarsi che l’esame venga svolto correttamente. Il presidente inoltre durante l’ esame orale , potrà interrogarvi sulla materia in cui è abilitato. Una volta usciti i nomi dei commissari esterni, controllate quindi la materia del presidente in modo da non farvi cogliere impreparati.Una volta uscitidell’indirizzo dell’istituto tecnico “relazioni internazionali per il marketing”, dove si può trovare la lista completa?L’elenco viene pubblicato ogni anno, insieme agli altri indirizzi intorno alla fine dell’anno (fine maggio, inizio giugno), sul sito del ministero nella pagina dedicata agli esami di stato. Per trovarle basta selezionare la tua scuola e la tua classe all’interno del motore di ricerca “Cerca la Commissione”. Se volete entrare in possesso degli elenchi prima che li pubblichino online provate a chiedere presso le segreterie scolastiche, spesso infatti degli elenchi cartacei vengono consegnati alle scuole qualche giorno prima dell’uscita sul web. Per quanto riguarda le materie affidate agli esterni che si conosceranno tra poco, vi ricordiamo che l’anno scorso per questo indirizzo sono state scelte Lingua e letteratura Italiana, Seconda lingua comunitaria e Diritto.