Commissari esterni maturità 2020: tecnico Elettronica, Elettrotecnica e Automazione

Maturità 2020, materie esterne Elettronica ed Elettrotecnica e Automazione

tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici

sistemi automatici

lingua inglese

tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici

elettrotecnica ed elettronica

lingua inglese

sistemi automatici

tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici

lingua inglese

Maturità 2020, Elettronica, Elettrotecnica e Automazione: i commissari esterni

Ilha finalmente ufficializzato le materie di Maturità 2020. Oltre alle materie che saranno oggetto della, si conoscono già anche quelle affidate ai commissari esterni dell’esame di Stato. Quale sarà il destino dei? Scopriamolo insieme.Guarda anche:Perle materie affidate ai commissari esterni sono:Perle materie affidate ai commissari esterni sono:Perle materie affidate ai commissari esterni sono:L’attesa è ancora molto lunga invece per la pubblicazione dei nomi dei commissari esterni prevista al termine dell’anno scolastico,Solitamente infatti il Miur in quei giorni prepara e divulga gli elenchi completi con i nomi dei commissari e provvede ad inviarli prima alle(lo scorso anno il 31 maggio) così da permettere ai maturandi di poterne prendere visione se le richiedono; a distanza di qualche giorno (lo scorso anno il 3 giugno) inoltre il Ministero, sul proprio sito, attiva il motore di ricerca “ Cerca la Commissione ” che, dopo aver inserito i dati richiesti (città e scuola), restituirà le commissioni divise per ciascuna sezione di istituto.