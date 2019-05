Maturità 2019: data uscita nomi commissari esterni è vicina

Siamo quasi giunti al termine dell’anno scolastico e per tutti i maturandi l’ansia per l’attesa dell’Esame è sempre più stringente.

Il Miur nel corso di questi mesi ha svelato diverse informazioni e indicazioni utili per lo svolgimento della nuova maturità: dalle materie esterne e interne alla pubblicazione delle simulazioni di prima e seconda prova scritte.

A poco meno di un mese dalla fine dell’anno scolastico, rimane solo una cosa da sapere: i nomi dei commissari esterni!

Uscita liste dei nomi dei commissari esterni: la data potrebbe essere in anticipo

L’attesa per venire a conoscenza delle liste quest’anno potrebbe certamente essere minore rispetto agli anni passati in cui di solito si doveva aspettare fino alla prima settimana di giugno, come infatti è accaduto dal 2013 al 2018.Quest’anno inveceI motivi sono da rintracciarsi nell’: l’ad esempio che di solito è prevista per i primi di maggio, stavolta è uscita il 12 marzo, molto prima quindi; l’annuncio delle stesseè stato diffuso il 18 gennaio, prima rispetto alle date di fine mese (tra il 28 e il 31) che si sono susseguite dal 2013 al 2018.Tutto lascia pensare quindi che anche la pubblicazione delleLa nostra, comunque, rimane solo un'ipotesi, per la data di uscita ufficiale con la lista dei nomi dei commissari di maturità 2019 dobbiamo aspettare notizie dal Miur.

Usciti i nomi dei presidenti di commissione maturità 2019

Inoltre,Questo non significa certo che le commissioni sono state già pubblicate e che ogni presidente sia stato assegnato a ciascuna classe, ma semplicemente che il Miur ha diffuso le liste con i nomi dei presidenti scelti per questa maturità 2019; clicca qui per consultare la lista aggiornata con i nomi dei presidenti divisi per ciascuna regione.