Commissari esterni, tutte le novità sull’uscita dei nomi per la maturità 2019

Quando escono le liste con i commissari esterni di maturità 2019?

Come è composta la commissione di maturità 2019

• 3 commissari interni: sono i professori che gli studenti hanno avuto come professori per almeno un anno. Vengono scelti dal consiglio di classe dopo l’annuncio di gennaio del Miur che stabilisce invece le materie esterne.

• 3 commissari esterni: sono nominati dal Miur e per questo sono del tutto sconosciuti agli studenti. Possono essere comuni a due classi.

• Presidente di commissione: anch’esso è esterno e comune a due classi. Può intervenire con domande nella materia che gli compete ma sostanzialmente il suo ruolo è quello di vigilare sul corretto andamento dell’Esame. Anche questa figura viene nominata dal Miur e il suo nome viene rivelato nello stesso momento in cui saranno pubblicati gli elenchi con le commissioni complete.



Commissari esterni maturità 2019 e prova orale

Dove trovare le liste dei commissari esterni maturità 2019?

Cosa fare dopo aver saputo i nomi dei Commissari esterni?

Ormai siamo davvero giunti quasi alla fine dell’anno scolastico e anche la paziente attesa dei maturandi ansiosi di conoscere i nomi dei commissari esterni che li esamineranno, è quasi giunta al termine.È questione di giorni infatti e saranno pubblicati gli elenchi con i nomi; le liste sono state già consegnate dal Miur alle scuoleSe guardiamo la tempistica degli anni scorsi, ci accorgiamo chegli elenchi sono stati pubblicati dal Miur, mentre. Quindi che anche quest’anno il giorno scelto dal Miur è ancora una voltaGuarda anche:La commissione è composta daal consiglio di classe ee quindi del tutto sconosciuti agli studenti, a cui si aggiunge ancheche dovrà sorvegliare sul corretto svolgimento dell’esame:Grazie al sistema della commissione mista, le materie sono ripartite e distribuite in modo equo fra docenti interni ed esterni. Questo significa che una delle due prove scritte sarà corretta dai docenti esterni così come anche parte delle domande che durante la prova orale saranno fatte.Per prima cosa è bene specificare che tutto ciò che la commissione può chiedereper ogni materia.Ciò non esclude però che. Ad esempio, se il docente di italiano esterno sarà abilitato anche nell’insegnamento del latino, potrà comunque legittimamente fare domande anche su quest’ultima materia.Come abbiamo già detto, una data caldeggiata per l’uscita delle liste con i nomi potrebbe essere proprio. In ogni caso, quando il Miur deciderà di renderle note, le invierà alleche dovranno affiggere uper permetterne la consultazione agli studenti.Gli elenchi saranno inoltre consultabili anchedirettamente sul, nel portale " Esame di Stato 2018/'19 ". Una volta sulla pagina basterà cliccare sulla voce ‘’ e inserire i dati nei campi richiesti, comedi appartenenza.Quando i nomi non saranno più un mistero e saranno finalmente noti, è possibile fareper cercare di scovare qualche notizia in merito ai professori sconosciuti di commissione.Se Google non produce nessuna ricerca interessante e i professori sono sprovvisti di profili social, niente paura!e proprio per questo, contattandoli, potranno essereutili a conoscere i loro docenti con cui avrete a che fare all'Esame, sia dal punto di vista professionale che umano.