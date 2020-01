Commissari esterni maturità 2020 Liceo Coreutico: nomi e materie commissioni

Maturità 2020, Liceo coreutico: le materie esterne

Maturità 2020, Liceo coreutico: i commissari esterni

Finalmente l'attesa è finita: oggi infatti la Ministra dell'Istruzione ha reso note le materie affidate ai tanto temuti commissari esterni dellaQuali materie sono interne ed quali esterne? Come sarà la? E da chi sarà composta la commissione? Sono queste le domande che proprio oggi hanno trovato finalmente delle risposte.Cosa aspetti, cliccaGuarda anche:Per quanto riguarda le materie esterne de Lice Coreutico, il Ministero ha indicato le seguenti:Per conoscere i commissari esterni invece bisognerà aspettare ancora a lungo. Anche per i maturandi del Liceo Coreutico, come per quelli di ogni tipo di scuola superiore,infatti il Miur invia alleunacon le liste dei nominativi dei commissari esterni (lo scorso anno gli elenchi sono stati inviati il 31 maggio). Queste liste sono pubbliche e quindi consultabili da tutti i maturandi che ne fanno richiesta nella propria scuola. Solitamente le scuole dispongono degli elenchi qualche giorno prima rispetto alla loro(lo scorso anno disponibili dal 3 giugno). Con un leggero ritardo è possibile anche consultarle online nella sezione dedicata all’ Esame di Stato 2020, cliccando sul motore di ricerca “ Cerca la commissione ”. In questo caso basterà infatti inserire i dati richiesti (città e scuola) e visualizzare la commissione assegnata alla propria sezione.