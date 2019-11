Commissari esterni 2020 Liceo artistico: nomi e materie commissioni

Liceo artistico, maturità 2020: le materie interne ed esterne

Liceo artistico, maturità 2020: i commissari esterni

Sono i protagonisti più attesi ma anche i più temuti di ogniche si rispetti. Non importa che tu vada al liceo, in un istituto tecnico o in un professionale. I Commissari Esterni maturità 2020 sono già pronti ad agitare il sonno di migliaia di studenti dell'ultimo anno delle superiori.Anche se è ancora troppo presto, la domanda se la sono fatta anche i. Per ora è possibile solo ipotizzare che italiano sarà materia interna dato che lo scorso anno è stata esterna. Di conseguenza la materia di seconda prova quest'anno sarà esterna. Per conoscere le restanti materie interne ed esterne però bisognerà attendere fino a metà gennaio, periodo solitamente scelto dal Miur per diffondere la notizia ufficiale.Guarda anche:A questo punto, l'altra domanda che sorge spontanea è la seguente: quali saranno i nomi dei Commissari esterni per la Maturità 2020?Per rispondere a questa domanda tutti i maturandi dovranno ancora aspettare a lungo in quanto la data del rilasciocontenente i nomi di chiè fissataa di solito i primi giorni di giugno (lo scorso anno il 3 giugno). Quando sarà il momento, basterà collegarsi sul sito ufficiale del Miur dedicato alla Maturità 2020. e cercare sul motore di ricerca apposito "Cerca la Commissione" i nomi dei commissari esterni. Un paio i giorni prima delle liste online, saranno inoltre rese disponibili quelle in versione cartacea presso la segreteria della vostra scuola.