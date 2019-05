Commissari esterni maturità 2019 Veneto, come sapere le commissioni

Il motore di ricerca online per trovare le commissioni

Come trovare i prof una volta scoperti i nomi?

Sei un maturando del Veneto e sei in cerca di aiuto per scoprire quali saranno i tuoi commissari esterni per la maturità 2019 Noi possiamo aiutarti: ti forniremo tutte le informazioni di cui puoi aver bisogno per arrivare, quindi non preoccuparti!I Commissari esterni sono sempre motivo di ansia, per te non sarà diverso, soprattutto ora, che all’inizio delle prove d’esame della Maturità 2019 mancano ormai poche settimane. E proprio perché ormai manca poco all’inizio dell’esame la data di uscita delle liste con le commissioni 2019 si fa sempre più vicina.Gli elenchi che probabilmente saranno pubblicati durante la prima settimana di giugno, sarannoche le esporranno sulleper permettere agli studenti di consultarle. Poco dopo sarà possibile consultarle anche sul sito del Miur , sul portale dedicato all' Esame di Stato 2019, cliccando sulla voce ''. Qui si dovranno completare i campi inserendo provincia e scuola di appartenenza.Guarda anche:Trovare i nomi è la cosa più semplice, ma sai cosa viene subito dopo? Ovviamente dopo aver visto i nominativi dei commissari esterni dovrà partireNon sai come fare per raccogliere più informazioni possibili? Cercae, se non li trovi non esitate aper iniziare a chiedere info, consigli, debolezze e passioni dei vostri futuri commissari, sentendo il parere di altri studenti come te che hanno avuto quei prof durante l’anno.Non avere paura di scendere troppo nel dettaglio perché ricordati che pur di passare la Maturità, tutto è concesso!