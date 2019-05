Commissari esterni maturità 2019 Lazio: come sapere le commissioni

Il motore di ricerca Miur delle commissioni

Come trovare i prof una volta scoperti i nomi?

State per affrontare la maturità 2019 , siete del Lazio e state aspettando la comunicazione riguardante i commissari esterni Vediamo ora nei dettagli le informazioni più utili che vi aiuteranno a capire come e dove trovare questi nomi non appena saranno diffuse dal Miur.Quando saranno pubblicate le liste, potrete consultarlesul motore di ricerca '', nella sezione degli Esami di stato sul sito del Miur . Una volta attivo il portale potrete fare una ricerca ad hoc a seconda del vostro istituto e della vostra città. E' davvero semplice e pratico, ma ricordate che gli elenchi saranno disponibili online soltanto dopo il loro invio da parte del Miur alle segreterie scolastiche. Queste infatti dovranno affiggere la versione cartacea delle liste sulle bacheche di istituto in modo da renderle visionabili a tutti gli studenti.Guarda anche:E ora che avete i nomi? Alcuni di voi si staranno chiedendo qual è il passo successivo. E' arrivato il momento più divertente, lo stalkeraggio estremo! Che fare però se i professori non sono proprio il ritratto del "tipo social"? Niente paura, non bisogna arrendersi al primo ostacolo!, potete sempree chiederema anche farvi dare delle. Insomma tenete a mente che ogni informazione può esservi utile nel corso della vostra maturità.