Commissari esterni maturità 2019 Umbria: come sapere le commissioni

Il motore di ricerca Miur delle commissioni

Come trovare i prof una volta scoperti i nomi?

e hai bisogno di aiuto per scoprire quali saranno i tuoi commissari esterni per la maturità 2019 Sei nel posto giusto allora! Lasciati aiutare da noi: ti daremo tutte le informazioni di cui puoi aver bisogno per arrivare al top all’La Maturità 2019 inizierà tra qualche settimana, e ciò che mette sempre più ansia sono sicuramente i Commissari esterni. Questa grande incognita sta per essere svelata. Infatti ormai sarà solo questione di giorni prima che i nomi vengano resi noti. Ma vediamo insieme come e dove poter avere tutte le novità utili.Guarda anche:Quando sarà pubblicata, potrai trovare la lista dei commissari esterni sul motore di ricerca 'Cerca la commissione', direttamente sul sito del Miur . Cliccando sulla pagina avrai modo di cercare la tua commissione, non appena disponibile, facendo una ricerca ad hoc sulla tua città e la tua scuola.E’ davvero facilissimo, in pochi minuti troverai tutte le informazioni sulla tua commissione e sui professori che andranno a interrogarti.Non basta solo sapere i nomi: volete sapere qual è lo step successivo? Ovviamente subito dopo aver visto i nominativi dei commissari esterni non può non partireNon sapete come fare?Le mosse sono poche e semplici! Entrate in tutte le piattaforme social e iniziate a cercare notizie, consigli, debolezze e passioni dei vostri futuri commissari, chiedendo informazioni anche direttamente ad altri studenti come voi che hanno avuto quei prof durante l’anno.Non abbiate paura di scendere troppo nel dettaglio, ricordatevi: alla Maturità, se non vi beccano, tutto è concesso!Lucilla Tomassi