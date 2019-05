Commissari esterni maturità 2019 Piemonte: come sapere le commissioni

Come trovare i prof una volta scoperti i nomi?

La maturità 2019 si avvicina e sei in ansia per l'attesa della pubblicazione dei nomi dei commissari esterni ? L'agonia ancora è finita ma resisti, manca poco! Le liste infatti entro la fine della prossima settimana, la prima di giugno, saranno finalmente pubblicate dopo essere state inviate dal Miur presso le segreterie delle scuole, e immediatamente dopo saranno disponibili anche sul sito del Miur nella voce ''. Proprio in questa sezione, una volta disponibili le commissioni, per trovare i nomi che compongono la vostra, dovrete completare i campi richiesti, inserendo la provincia e l'istituto a cui appartenete.Guarda anche:Quando avrete la lista sotto mano molti di voi si chiederanno, e adesso che faccio? Ora si può dare il via al nostro istinto primario di stalker.Nell'eventualità in cui i professori in questione non siamo proprio persone "social" e quindi siano privi di profili attivi, potete sempre cercare i loro studenti e chiedere notizie su che tipi di prof sono e su quali argomenti si concentrano di più. In questo modo riuscirete comunque a ricavare notizie preziose e allo stesso tempo attendibili. E ricordate, ogni informazione può esservi utile per il vostro esame orale.