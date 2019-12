Commissari esterni Maturità 2020 Informatica e telecomunicazioni

Informatica e telecomunicazioni, Maturità 2020: le materie esterne

Informatica e telecomunicazioni, Maturità 2020: commissari esterni, come si forma la commissione

Informatica e telecomunicazioni, nomi commissari esterni Maturità 2020: la lista

L’esame si avvicina e con lui anche tutte le preoccupazioni. E’ risaputo che uno dei maggiori fattori che terrorizzano gli studenti è quello dell’incognita dei commissari esterni . In questa pagina troverete. Se volete rimanere informati su tutte le novità riguardanti l’uscita delle materie e dei commissari esterni, leggete i prossimi paragrafi!Le, per l’indirizzo informatica e telecomunicazioni e tutti gli altri, verranno comunicate verso metà Gennaio.Unica previsione che siamo in grado di fare è riguardo alla materia esterna tra quelle delle prove scritte. L’anno scorso infatti la materia esterna comune a tutti gli indirizzi era Italiano,. A Gennaio sarà inoltre chiaro il carattere di quest’ultima: rimarrà multidisciplinare o tornerà a riguardare una sola materia? Vi ricordiamo che per l’indirizzo Informatica e telecomunicazioni, le materie affidate ai commissari esterni per l’anno scorso erano Lingua e Letteratura Italiana, Lingua Inglese, Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e telecomunicazioni.La commissione che vi accompagnerà durante la maturità è la cosiddetta “commissione mista”. Questo vuol dire che a farne parte saranno(che svolgono le vostre lezioni da almeno un anno) e(non necessariamente del vostro indirizzo).avrà il compito di sorvegliare il vostro esame. Ricordate che anche lui all’orale avrà il diritto di farvi qualche domanda, controllate quindi una volta usciti i nomi in che materie è abilitato, per non farvi trovare impreparati.Di certezze se ne hanno ben poche, dato che la data dell’uscita della lista dei nomi dei commissari esterni è un’incognita ogni maturità. Quello che sappiamo è che negli ultimi anni la data di rilascio di questa lista si è sempre aggirata intorno agli inizi di Giugno. Dopo l’uscita di questo elenco, il Miur metterà a disposizione sul proprio sito un motore di ricerca appositodove potrete inserire i dati della vostra scuola e sezione ed entrare in possesso dei nomi dei commissari. Qualche giorno prima queste liste vengono consegnate alle segreterie scolastiche, e sono consultabili da tutti!