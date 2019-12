Commissari esterni maturità 2020: tecnico Elettronica, Elettrotecnica e Automazione

Maturità 2020, materie esterne Elettronica ed Elettrotecnica e Automazione

Maturità 2020, Elettronica, Elettrotecnica e Automazione: i commissari esterni

L’attesa per conoscere le prime notizie riguardantista per terminare per tutti gli studenti di quinto anno.Guarda anche:Al rientro dalle vacanze natalizie, verso la seconda metà di gennaio (lo scorso anno sono state comunicate il 18 gennaio), il Miur darà notizia della suddivisione delleNella scorsa maturità , le materie affidate ai commissari esterni per gli istituti tecnici Elettronica, Elettrotecnica e Automazione, sono state: Lingua e Letteratura italiana, Lingua inglese e Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici. E' possibile quindi che quest'anno succederà l'inverso, e cioè che italiano sarà affidata a un interno, e la materia di seconda prova a un esterno.L’attesa è ancora molto lunga invece per la pubblicazione dei nomi dei commissari esterni prevista al termine dell’anno scolastico,Solitamente infatti il Miur in quei giorni prepara e divulga gli elenchi completi con i nomi dei commissari e provvede ad inviarli prima alle(lo scorso anno il 31 maggio) così da permettere ai maturandi di poterne prendere visione se le richiedono; a distanza di qualche giorno (lo scorso anno il 3 giugno) inoltre il Ministero, sul proprio sito, attiva il motore di ricerca “ Cerca la Commissione ” che, dopo aver inserito i dati richiesti (città e scuola), restituirà le commissioni divise per ciascuna sezione di istituto.