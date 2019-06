Commissari esterni maturità 2019 Tecnico CAT geometra

Le materie dei commissari esterni nel Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio

Lingua e letteratura italiana

Lingua inglese

Topografia

Topografia e costruzioni

Come è ormai noto le riforme che interessano la Maturità 2019 in arrivo non riguardano la composizione dellache risulta inalterata e quindi ‘’ con la consueta presenza dianch’esso.Ricordiamo che il voto non è mai affidato al giudizio soltanto di un singolo docente, ma sia negli scritti sia nell’orale è assolutamente collegiale.Risulta chiaro quindi che ogni docente ha un peso importante e rilevante; per questo è importante conoscere quante più informazioni possibili sui docenti esterni. Come fare? Semplice! Per prima cosa occorre sapere i nomi: lo scorsoil Miur ha inviatocon i nominativi che comporranno le varie commissioni. Poiché, i maturandi possono chiedere agli uffici scolastici di poterle visionare. Altrimenti, da oggisul, nel portale dedicato all' Esame di Stato , basterà cliccare sulla voce '' e inserire la città e l'istituto per trovare la propria commissione.Noi di Skuola,net per aiutarvi a scoprire quante più informazioni possibili, abbiamo inoltre creato deiin cui potete iscrivervi e chiedere notizie dei prof proprio a studenti come voi che li hanno avuti come propri docenti almeno per un anno.Clicca qui per visualizzare l'articolo con la lista completa dei gruppi attivi su Facebook per i commissari esterni di maturità 2019 Guarda anche:Il 18 gennaio scorso il Miur ha pubblicato leTecnico CAT geometra indirizzo Tecnologie del legno nelle costruzioni:Tecnico CAT geometra indirizzo Geotecnico: