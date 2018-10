5 cose che non devi mai fare davanti i commissari esterni maturità

La Maturità 2019 si avvicina. A fine gennaio, infatti, verranno rese note le materie seconda prova maturità 2019. Terrorizzati dai commissari esterni della maturità 2019? Noi di Skuola.net che vi siamo sempre vicino vi suggeriamo 5 mosse da non fare davanti la commissione d'Esame di Stato 2019, insomma cinque cose da evitare assolutamente se non volete fare arrabbiare i professori che vi giudicheranno durante l'esame orale.

5. Masticare la gomma

4. Vestirsi trasandati

3. Sguardo di sfida

2. Arrivare in ritardo

1. Frasi imbarazzanti

Sarebbe poco carino presentarsi davanti la commissione diciancicando una gomma da masticare, magari smascellandosi e facendo notare quanto è saporita la vostra gomma di plastica smangiucchiata, oppure facendo presente il vostro alito profumato.Il look ha sempre la sua importanza, mantenere il proprio stile è d’obbligo ma è megliosfoggiando un jeans strappato, l’ultimo paio di infradito da urlo o la camicetta attillata per delineare le vostre forme appositamente curate a partire da gennaio, cosi non appena finite la maturità 2019 correte a farmi un tuffo al mare. Sobri ed eleganti e di sicuro farete un figurone.Avete presente il russo di Rocky IV, quello che dice «Ti spiezzo in due», ecco se evitate di sedervi davanti il plotone di esecuzione che in questo caso è la, arcigno e di sfida, certamente avrete più possibilità diLama soprattutto l’inizio di un altro, quello della responsabilità. Insomma a conclusione del vostro percorso di studi dimostrate di essere maturati, arrivare puntuali sarà un«La vita è un biscotto ma se piove si scioglie», sarà anche una delle battute più divertenti mai sentite in un film ma non siete Jim Carrey, non avete studiato le materie adatte per fare gli attori e forse non avete neanche la sua verve comica, quindi forse è necessario studiare una frase di chiusura più seria ma senza eccessi: una via di mezzo.