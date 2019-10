Come organizzare i 100 giorni Maturità senza avere soldi

Andare a casa di un compagno di classe

Un bel pic-nic in un parco

Imbucarvi a una festa

Una serata al cinema

Per i cento giorni bisogna ancora aspettare qualche mese: la data da segnare sul calendario è il 9 marzo. Però tu sai benissimo, povero ragazzo squattrinato, che i fondi per i 100 giorni - tuoi e della tua classe - saranno sempre un po' risicati.Che fare quindi per recuperare questa pessima situazione e riuscire in un modo o nell’altro a divertirsi?Ecco alcune opzioni che potrebbero svoltarvi la giornata.Guarda anche:Beh se non hai abbastanza soldi per andare da qualche parte, l’unica cosa che ti resta da fare è vedere se qualche tuo compagno di classe ha casa libera o una casa estiva dove andare per fare baldoria. Trovato il luogo, tu e i tuoi compagni di classe, dovrete soltanto spendere qualche soldo per il trasporto e per cibo e bevande.Volendo, se la vostra situazione è così critica, potreste anche decidere, a spese dei vostri genitori, di razziare qualsiasi cosa di commestibile nel vostro frigo!Siccome, nonostante siano solo i primi di marzo, le temperature si sono alzate e si sente già un’aria primaverile, potreste decidere con i tuoi di approfittarne e di organizzare un bel pic-nic in un parco.Il parco infatti è un’ottima alternativa per stare insieme e divertirsi senza spendere un soldo.Dovrete soltanto organizzarvi con i viveri e se anche quello dovesse essere un problema beh, la nonna è sempre la nonna, e dubito che si rifiuterà di prepararvi qualcosa da condividere con i tuoi compagni di classe.Ricordatevi solo di controllare le previsioni del tempo!Se a te la raccolta dei soldi è andata male, non è detto che sia andata allo stesso modo hai vostri amici. Perciò se proprio non hai alternative e ti si prospetta una grigia serata, inizia a spolliciare per contattare i tuoi amici più fidati, chiedendo se c’è posto per te. Sicuramente riuscirai a imbucarti da qualche parte.Solo un consiglio, abbi la decenza di non presentarti a mani vuote!Se proprio non avete la possibilità di lasciare la città o di ritrovarvi a casa di un vostro compagno, tu e i tuoi compagni di classe potreste andare al cinema tutti insieme a vedere un film che piaccia un po’ a tutti e passare insieme la serata. Se siete del 2001 potreste anche attivare il bonus cultura, e potete vedere il film gratis.In fondo ciò che conta è stare in compagnia e divertirsi, perciò vedere un bel film tutti insieme potrebbe essere la scelta giusta.Come hai visto, anche con pochi soldi, ci sono molte idee da mettere in pratica per organizzare i vostri cento giorni.Non ti resta che scegliere quella che più fa al caso tuo oppure prendere spunto per poi organizzare qualcosa tu!Riccardo Caracci