Frasi maturità divertenti per i 100 giorni: magliette e striscioni

L'11 Marzo si avvicina sempre di più, e con questo anche i festeggiamenti per gli attesissimi 100 giorni di maturità 2019. Ognuno di voi passerà queste giornate in modo diverso: c'è chi va al mare, chi affitta una casa, chi si diverte a casa di amici e chi andrà in discoteca. Ma se c'è una cosa che tutti faranno, è la classica foto su Instagram con gli amici, per rappresentare simbolicamente la serata. Abbiamo fatto una selezioni di frasi divertenti, che potranno essere sia delle perfette didascalie per i vostri post o le vostre storie, sia adatte per decorare magliette da indossare e striscioni da portare in giro per la scuola e per la città.

Frasi divertenti per i 100 giorni alla maturità 2019

Frasi sui 100 giorni e gli esami di maturità

"Speriamo in un esame bello... Ma ai 100 braciole e vinello""Gli esami sono quasi arrivati, ai 100 giorni siamo scatenati""Commissari non vi temiamo, Ai 100 all'esame non ci pensiamo"“100 non fa cultura, 60 non fa paura”“All’esame ci pensi Dio che ai 100 giorni ci penso io”"Ai cento ci abbracciamo, agli esami ci giustifichiamo""Agli esami maturandi ansiosi.. Ai 100 tutti valorosi"“Qui si sboccia non si boccia”"Per l'esame niente paura Ai 100 giorni una pazza avventura""Ai 100 giorni niente scuola, agli esami si fa la OLA""100 giorni senza pietà, agli esami chi ci aiuterà""Me ne ero dimenticata, ma ora me lo ricordo: una festa ha senso solo se si sta tutti insieme". (Maki Minami)"La matematica non sarà mai il mio mestiere". (Antonello Venditti)"È maturo solo chi si ritiene immaturo, perché solo chi si ritiene immaturo cerca di colmare le sue lacune". (Mario Canciani)"Una vita senza esami non merita di essere vissuta" (Socrate)"Agli esami gli sciocchi fanno le domande a cui i saggi non sanno rispondere". (Oscar Wilde)"L'unico peccato, con le belle feste, è che non possono durare per sempre". (Cristiana Ruschi del Punta)“Gli esami finali sono eventi simili alla morte.” (Richard Gordon)"Gli esami non finiscono mai". (Eduardo De Filippo)