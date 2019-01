100 giorni alla maturità: l'assenza va giustificata?

100 giorni maturità: l’assenza è contata o no?

100 giorni maturità, la tattica dell’assemblea

Ore di festeggiamento a scuola

La prima prova dei maturandi si terrà il 19 giugno, quindi facendo un calcolo e sottraendo, il risultato è, che cade di lunedì. Anche quest’anno gli studenti dell’ultimo anno troveranno il modo più divertente e memorabile per trascorrere proprio questo giorno, l'11 Marzo, da cui inizia il countdown dei 100 giorni alla maturità 2019 . C’è chi organizza viaggi, chi vuole riunire i professori per fare una cena tutti assieme o chi programma una serata in discoteca senza eguali. D’ogni modo le varie possibilità vengono accomunate da una caratteristica sola: devono essere delle. Ma per fare viaggi, feste o gite per i 100 giorni, molti ragazzi decidono di non andare a scuola. Ma l'assenza per i 100 giorni si conta, e soprattutto, va giustificata?Purtroppo l’assenza da scuola per i 100 giorni viene conteggiata nel sommario complessivo di ore di assenza e va anche giustificata, nonostante, che ribadiscono il valore simbolico e, ormai, tradizionale di questo evento. Purtroppo però, nonostante, questo, la scuola non riconosce questa data come festività, per cui - se si decide di mancare - l'assenza verrà registrata.Moltinei confronti dei loro studenti decidono, assieme alla rappresentanza d’istituto, di concedere un’assemblea proprio il giorno in cui cadono i 100 giorni, dando modo ai maturandi di non perdere preziose ore di lezione in vista dell’ esame di Stato . Se ancora non è stato deciso, provate a chiedere ai rappresentanti di richiedere l’assemblea alla preside per questaSe i festeggiamenti che farete il 11 marzo non bastano, potete anche provare a chiedere ai professori, magari quelli più tolleranti, qualche ora di festeggiamento anche a scuola. Se ve le concedono, sbizzarritevi e andate di classe in classe a chiedere qualchenei modi più divertenti, organizzando, perché no, anche qualche sketch.Trovate quindi il miglior modo per passare una delle giornate più belle delle superiori di cui avrete un ricordo indimenticabile, prendendo anche spunto dalle possibilità che vi proponiamo negli altri articoli.

Alessio Faraglia