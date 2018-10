5 mete a portata di studente per i 100 giorni alla Maturità

I 100 giorni alla Maturità 2019 cadranno il prossimo 11 Marzo. Se non lo avete già fatto, è arrivato il momento di pensare a come passare questa giornata, rito di passaggio di tantissime generazioni. C'è chi sceglie la benedizione delle penne al Santuario di San Gabriele, chi andare a Pisa per toccare il Lucertolone e chi, ancora più scaramantico, preferisce una spiaggia per scrivere il voto di maturità che si aspetta e vederlo cancellato dalle onde del mare. Ma c'è anche chi sceglie il viaggio dei 100 giorni per un week end insieme alla sua classe. Se sei anche tu fra questi e non hai ancora scelto dove passare il tuo fine settimana che ti separa di 100 giorni dall'esame di Stato, ecco dove puoi andare rispettando il poco tempo a disposizione e la povertà del portafoglio:

5. Il mare dietro casa

Acqua pulita, sole e spiaggia. Se hai intenzione di goderti insieme alla tua classe un assaggio dell'estate che vedrà la tua maturità 2019 questa è la destinazione per il viaggio dei 100 giorni che fa per te. Ogni regione italiana, a parte poche eccezioni, può contare su un meraviglioso sbocco sul mare a poche ore di auto. Il Lazio è famoso per il Parco Nazionale del Circeo e per l'arcipelago dell'Argentario, la Toscana per la costa della Maremma, la Liguria per le Cinque Terre. Anche la costa adriatica vanta tantissime perle. Unica regola: muoversi in macchina (o in treno) e affittare un appartamento con tutta la classe, per abbattere i costi. Se sei scaramantico puoi scrivere insieme ai tuoi compagni il voto di maturità che desideri sulla sabbia.

4. Scappare in montagna

Aria pulita e tanto, tanto verde che, se non lo sapete, è il colore che più rilassa. Se vi piacerebbe immergervi nella natura e divertirvi ad esplorare paesaggi bellissimi, scegliete una destinazione tra le valli e i monti delle nostre meravigliose Alpi: potrebbe essere l'ideale per passare i 100 giorni in viaggio. Un po' di relax prima dell'esame di Stato 2019.

3. Lago o...terme

Se volete farvi un bagno primaverile, ma anche divertirvi, questa potrebbe essere la destinazione giusta. Le terme in compagnia non potranno che rilassarvi prima del rush finale. Se invece scegliete il lago, vi consigliamo il lago di Garda, dove oltre a godervi le sue acque tranquille e i meravigliosi borghi, potete anche fare sosta al famoso parco divertimenti lì vicino. Insomma, le montagne russe non sono solo quelle che farete nei giorni della maturità!

2. Un casale in campagna

Se è la tranquillità quello che cercate, ma anche un contesto degno di nota, la campagna Toscana o Umbra è quello che fa per voi: buon cibo, bella gente e bei posti. E tanti, tanti casali immersi nella natura a prezzi accessibilissimi per il vostro viaggio dei 100 giorni di maturità.

1. La città europea

Budget permettendo, in un week-end potete anche visitare una città che non sia troppo distante dall'Italia. Insomma, 100 giorni alla Maturità, 100 oggetti da toccare, 100 cose da fare, ma non 100 ore di volo per viaggiare! L'ideale sono le mete come Berlino, Madrid, Londra, Barcellona e, perché no, la romantica Parigi.

Serena Rosticci