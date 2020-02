Quando sono i 100 giorni alla maturità 2020?

Quando sono i 100 giorni 2020?

La maturità porta anche cose belle! Oltre alle vacanze di Pasqua, prima di Giugno c’è un altra occasione per interrompere lo studio e festeggiare:! Questo giorno si celebra solitamente nel mese di Marzo,. Se non sapetequest’anno o come festeggiarli, leggete i prossimi paragrafi!Quest’anno la ricorrenza cade di lunedì, ilManca quindi meno di un mese ai festeggiamenti più amati dagli studenti. Uno dei maggiori problemi nella celebrazione di questo giorno è che essendo in tanti in classe spesso non ci si riesce ad organizzare all’ultimo minuto. Cercate quindi di cominciare a parlarne già con i vostri compagni, in questo modo riuscirete sicuramente a pianificare qualcosa di bello!Tra le più gettonate troviamo sicuramente l’usanza di scrivere il vostro voto ideale sulla sabbia in riva al mare. La leggenda vuole che se le onde non cancellano completamente la scritta, il maturando all’esame prenda 10 punti in meno. Poi ci sono i pellegrinaggi nei vari santuari (ogni regione ha il suo) e la famosa, o la tradizionale gita a Pisa, a toccare la lucertola del Duomo che porta bene agli esami. Insomma un pizzico di superstizione non manca mai!Se non tutti si recano nei santuari, quasi tutti gli studenti in occasione di questo giorno organizzano qualcosa da fare nei corridoi. Che sia unada offrire ai professori con una dedica speciale per gli esami osono la giusta occasione per regalarsi un po’ di leggerezza e spensieratezza. Se avete in mente di partire per la tradizionale gita fuori porta ma vi mancano un po’ di fondi, potete organizzare la classica raccolta classe per classe improvvisando una scenetta divertente con costumi improponibili.Ecco il countdown ai 100 giorni della maturità!