100 giorni alla maturità 2020, idee su cosa fare

Laci aspetta a giugno, ma il conto alla rovescia parte tutti gli anni sempre con i. Quest’anno la data tanto attesa è il 9 marzo. Si tratta dell’ultima occasione per dedicarsi alla spensieratezza prima di un lungo periodo di studio e, se non ti sei ancora organizzato, di seguito troverai una serie di idee., ma l'unica certezza è che tutti i maturandi sono pronti ad organizzare qualcosa di divertente ed unico per ricordare questo momento.C’è chi organizza una cena con i professori, chi una festa in discoteca, chi decide di trascorrere un weekend al mare o in montagna e chi preferisce visitare una città.Guarda anche:In diverse località italiane ci sono dei riti portafortuna che, tradizionalmente, tutti i maturandi fanno. Gli studenti toscani,ad esempio, si ritrovano a Pisa, per toccare la lucertolina in Piazza dei Miracoli o per fare 100 giri intorno alla torre pendente.Per chi trascorre i cento giorni al mare, invece, è diffusa la tradizione di scrivere il voto a cui si aspira sulla sabbia. Se le onde non lo cancellano completamente, il maturando prenderà 10 punti in meno!Per gli amanti dei viaggi, non può mancare una visita in una delle capitali europee. Tra le mete più gettonate sicuramente Praga, Vienna e Amsterdam. L’organizzazione di questi viaggi è particolarmente impegnativa, soprattutto dal punto di vista economico, e i ragazzi si ingegnano per poter guadagnare un po’ di soldi. Molti, ad esempio, preparano dolci che poi vendono a scuola chiedendo un’offerta volontaria.Molti maturandi, perse ormai le speranze di superare l’esame con le proprie capacità, cercano un aiuto dall’alto e si recano in pellegrinaggio in alcuni luoghi come il santuario di San Gabriele dell'Addolorata, ai piedi del Gran Sasso, o il Santuario di Montenero, che si trova a Livorno. Anche in questi casi, bisogna rispettare tradizioni come la ” Benedizione delle penne ” che verranno poi usate in sede d’esame.Uno dei classici intramontabili. Organizzare una cena di classe (professori compresi e non) è sicuramente un' iniziativa che mette d'accordo tutti ed è per tutte le tasche. Ovviamente, ricordate di prenotare con molto anticipo, o difficilmente riuscirete a trovare posto per tutta la classe.Ormai è una vera e propria moda. Ogni anno gli studenti di quinta superiore, per i 100 giorni, organizzano una festa a tema con maschere a scuola. Scegliete quello che vi piace di più: un pigiama party? Un vintage party? Un horror party? Tutto è lecito per i 100 giorni alla maturità. Provate a sfidare le altre classi per il tema più originale!Panini, teli, pallone e via verso un bel prato per il pic nic dei 100 giorni maturità! Tanti ragazzi portano una torta decorata ad hoc per i 100 giorni, con frasi goliardiche. Frasi che poi si stamperanno anche sulle magliette, uguali per tutti, come una vera e propria squadra!Vittoria Esposito