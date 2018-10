Maturità 2019, la domanda di partecipazione: tutte le scadenze

Il Miur ha pubblicato le scadenze e le modalità per presentare le domande di partecipazione agli esami finali da parte dei candidati interni ed esterni per la Maturità 2019. Presentare la domanda di partecipazione é obbligatorio per essere ammessi all'esame.

Maturità 2019: scadenze per la domanda di ammissione

Maturità 2019: domanda di partecipazione agli esami candidati interni ed esterni

Maturità 2019: e se non rispetto la scadenza?

Criteri di ammissione alla Maturità 2019

Lo specchietto per avere sotto mano tutte le date importanti:30 novembre 2018: presentazione della domanda alunni dell'ultima classe30 novembre 2018: candidati esterni31 gennaio 2019: alunni della penultima classe per abbreviazione per merito, purché siano candidati interni.20 marzo 2019: candidati esterni con cessazione della frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2019 e prima del 15 marzo 2019. La domanda dovrà essere presentata al Direttore Generale o Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza.I candidati interni dovranno presentare la domanda al dirigente scolastico della scuola entro la data indicata, tuttavia la procedura solitamente è automatizzata e viene inviata dalle segreterie per ogni alunno di quinta.I candidati esterni invece, dovranno presentare autonomamente la domanda al Direttore Generale o Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza. Gli alunni in possesso del diploma professionale di tecnico (Province Autonome di Trento e Bolzano) dovranno invece presentare la domanda al dirigente/direttore della sede dell’istruzione formativa frequentata per il corso annuale. I candidati detenuti dovranno presentare la domanda al Direttore Generale o Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale, per il tramite del Direttore della Casa Circondariale.Se non dovessi riuscire a presentare la domanda entro le date indicate puoi presentarla entro il 31 gennaio 2019, ma solo per gravi e documentati motivi.Il Miur delinea inoltre alcuni criteri. Innanzitutto, per essere ammessi all'esame bisogna avere la sufficienza in tutte le materie (o gruppo di materie valutate con l’attribuzione di un unico voto), compreso il voto in condotta. Tuttavia, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione,Troppe assenze possono compromettere l'ammissione agli esami,Il versamento della tassa erariale per esami da parte dei candidati interni è richiesto dalle istituzioni scolastiche all’atto della domanda di partecipazione all’ esame di Stato Per i candidati esterni, subentrano i seguenti requisiti di ammissione:

- aver compiuto il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver

adempiuto all'obbligo di istruzione;

- essere in possesso del diploma di scuola media da un numero di anni almeno pari a

quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;

- essere in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di

secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma

professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del d. 19s. n. 226 del 2005;

- aver cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2019;

- aver superato l'esame preliminare

Cosa pagare per essere ammessi alla Maturità 2019?

Al momento della, i candidati esterni e interni dovranno effettuare il pagamento della tassa erariale pari a 12,09 euro. Ma alcune scuole chiedono ai candidati (in particolare gli esterni) un contributo per effettuare l'esame di Stato. Cosa dice in questo caso il regolamento?"Per quanto riguarda il pagamento dell'eventuale contributo da parte dei candidati esterni, esso deve essereeffettuato e documentato all'istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione dellaloro sede d'esame da parte del competente Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolasticoregionale.Il versamento del contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dalconsiglio d'istituto di ogni singola istituzione scolastica, è dovuto esclusivamente qualora essi debbanosostenere esami con prove pratiche di laboratorio.Il contributo è restituito, a istanza dell'interessato, ove le prove pratiche non siano state effettivamentesostenute in laboratorio.La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni e attribuzioni delle istituzioni scolastiche sia statali che paritarie, deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamentesostenuti per le predette prove di laboratorio.".