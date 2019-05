Buste orale maturità 2019, sbarco dell'uomo sulla luna: esempio e possibili spunti

Storia: l’Apollo 11

Geografia astronomica: la luna e i satelliti del sistema solare

Storia dell'arte: la notte stellata di Van Gogh

Fisica: le maree

letteratura italiana: la luna nella poetica

Inglese e francese collegamenti: romanticismo e simbolismo

Una delle più grandi novità di questasono sicuramente le ormai famigerate buste. Seduto difronte alla commissione, dovrai scegliere uno dei vari plichi proposti. All'interno troverai un breve testo, un quadro o perchè no... una foto. Sulla base di questo spunto dovrai elaborare un discorso interdisciplinare, cercando di coinvolgere il maggior numero possibili di materie.Le, come saprai, sono preparate autonomamente dalle varie commissioni. Queste si potrebbero ispirare, per la loro elaborazione, ad alcune celebrazione del 2019. Una delle ricorrenze più importante di quest'anno sono i 50 anni dello. La commissione potrebbe inserire, nella busta, una foto di questo importante evento storico.Per non farti trovare impreparato da questa nuova maturità, ti proponiamo un esempio di colloquio multidisciplinare, proprio a partire dallo sbarco dell'uomo sulla luna.Guarda:Il 20 luglio del 1969 per la prima volta un uomo,, mette piede sul suolo lunare. Il memorabile viaggio faceva parte della missione spaziale, la quinta del programma Apollo, un progetto che prese forma sotto la presidenza di Dwight Eisenhower. Soltanto con l'amministrazione Kennedy, con il celebre discorso del presidente difronte al congresso del 1961, il progetto entra nella fase operativa.Siamo negli anni della conquista spaziali intrapresa dalla due super potenze: USA e URSS. Il tuo discorso si potrebbe concludere con un breve excursus sulla Guerra Fredda.La luna è un, un corpo celeste che orbita attorno ad un altro corpo diverso da una stella. Questo potrebbe essere lo spunto per parlare del sistema planetario di cui fa parte la terra:Pensando alla luna, quale artista o quadro ti viene in mente? Naturalmente il, una delle opere più celebri della storia dell'arte. L'opera più famosa difu dipinta durante un soggiorno all’ospedale Saint-Rémy, nel 1889. Qui l’artista restò sveglio per tre notti ad osservare la campagna che vedeva dalla sua finestra: silenziosa, maestosa, con quel grande cielo, dove dominava un'affascinante luna calante.Le fasi lunari, soprattutto la luna piena, sono fenomeni osservati fin dalla notte dei tempi ed hanno contribuito a generare numerosi miti e legende.Gli effetti della luna sulla Terra comprovati dalla scienza, sono pochi, in realtà solo uno:. Potresti approfondire i fenomeni fisici che sono alla base di questo fenomeno.Dall'antichità ad oggi la luna ha rappresentato un elemento fondamentale nella mitologia, nella religione e in tutte le produzioni artistiche dell'uomo. La luna ricorre spesso in letteratura: sono molti i poeti che si sono ispirate al romantico satellite. Fare un elenco esaustivo di tutti i poeti italiani che gli hanno dedicato dei versi, sarebbe difficile. Te ne proponiamo due: “Alla luna” di, oppure “O falce di Luna calante” diLa luna ha ispirato moltissimi autori inglese o francesi. Per il tuo discorso, potresti parlare di “to the moon”, una poesia di, esponente del romanticismo inglese. In francese si potrebbe discutere di “Tristesse de la lune” poesia tratta da “I fiori del male” di Charlese quindi del simbolismo.