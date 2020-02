Le app per testare la preparazione in storia prima dell'esame di maturità

Ripassare storia prima della maturità: le migliori app

Giochi e quiz di storia del mondo : si tratta di un’applicazione che permette di fare dei veri e proprio quiz su varie epoche della storia. Si parte dall’antico Egitto per arrivare alla guerra fredda, nessun periodo escluso. E per non annoiarsi? Oltre agli avvenimenti più importanti sono segnalate anche una serie di fatti divertenti e trattati in maniera più leggera. A chi risponde giusto viene anche dato un premio, ovvero un certificato virtuale di storico.

: si tratta di un’applicazione che permette di fare dei veri e proprio quiz su varie epoche della storia. Si parte dall’antico Egitto per arrivare alla guerra fredda, nessun periodo escluso. E per non annoiarsi? Oltre agli avvenimenti più importanti sono segnalate anche una serie di fatti divertenti e trattati in maniera più leggera. A chi risponde giusto viene anche dato un premio, ovvero un certificato virtuale di storico. La storia del mondo : si tratta di un’applicazione che permette di studiare la storia in relazione stretta e diretta con la geografia. Quando la apriamo ci troviamo davanti un atlante geografico che segnala centinaia di avvenimenti in ordine cronologico attingendo informazioni da Wikipedia. La mappa conta, in tutto, più di mille tra stati, tribù e imperi. Un vero e proprio viaggio attraverso la storia dell’umanità, dalle prime civiltà fino ai nostri tempi.

: si tratta di un’applicazione che permette di studiare la storia in relazione stretta e diretta con la geografia. Quando la apriamo ci troviamo davanti un atlante geografico che segnala centinaia di avvenimenti in ordine cronologico attingendo informazioni da Wikipedia. La mappa conta, in tutto, più di mille tra stati, tribù e imperi. Un vero e proprio viaggio attraverso la storia dell’umanità, dalle prime civiltà fino ai nostri tempi. Storia in immagini : si tratta di un’app che permette di ripassare le principali nozioni di storia con l’ausilio delle immagini. Tutto viene raccontato attraverso immagini legate alle singole epoche. Ideale per tutti quegli studenti che hanno una buona memoria fotografica e che si trovano davanti immagini di persone, eventi, guerre e momenti chiave della storia del mondo.

: si tratta di un’app che permette di ripassare le principali nozioni di storia con l’ausilio delle immagini. Tutto viene raccontato attraverso immagini legate alle singole epoche. Ideale per tutti quegli studenti che hanno una buona memoria fotografica e che si trovano davanti immagini di persone, eventi, guerre e momenti chiave della storia del mondo. Google Arts and Culture: Google ha tutto, ma proprio tutto. Anche l’app per studiare storia. In particolare il focus è sugli artisti più famosi della storia con particolare attenzione alle storie dietro le opere d’arte popolari e a tutte le conquiste culturali della storia. L’app da la possibilità di scoprire nozioni su una vasta gamma di argomenti ed esiste anche una specifica funzionalità che permette di scoprire tutto sulla storia e sulla cultura dei posti nelle vicinanze di dove ci si trova grazie alla geolocalizzazione.



Lae schemi, riassunti e sintesi diventano sempre più vitali. Come fare a prepararsi adeguatamente in, per esempio? Gli studenti oggi sono fortunati. Laci viene in aiuto in molti, moltissimi casi. Avete mai pensato di utilizzare i vostri cellulari per studiare? Le applicazioni non sono fatte solo per le fotografie, i social e il divertimento.Ci sono una serie di programmi che possono tornare utili per ripassare e ripetere nozioni di storia: date, personaggi e avvenimenti non avranno più segreti per voi. Vediamo allora leGuarda anche:Vediamo insieme leperdivertendosi e in maniera interattiva. Nessuno ha detto che date, avvenimenti e personaggi debbano essere per forza noiosi. Tutte le applicazioni segnalate sono disponibili sia perche pernella versione