Geometria Analitica - Calcolo delle coordinate del circocentro di un triangolo - Formula

Definizione

Formula

[math]ABC[/math]

[math]A (0;0), B(2a; 2b), C(2c; 2d)[/math]

[math]O[/math]

[math]O (x_O; y_O)[/math]

[math]x_O=\frac{b(c^2+d^2)-d(a^2+b^2)}{bc-ad}[/math]

[math]y_O=-\frac{ax_O}{b}+\frac{a^2}{b}+b[/math]

Dimostrazione della formula

[math]AB[/math]

[math]AC[/math]

[math]m_{AB}=\frac{2b}{2a}=\frac{b}{a}[/math]

[math]m_{AC}=\frac{2d}{2c}=\frac{d}{c}[/math]

[math]M,N[/math]

[math]AB[/math]

[math]AC[/math]

[math]M(a; b)[/math]

[math]N(c; d)[/math]

[math]r[/math]

[math]AB[/math]

[math]s[/math]

[math]AC[/math]

[math]m_r=-\frac{a}{b}[/math]

[math]m_s=-\frac{c}{d}[/math]

[math]r[/math]

[math]M[/math]

[math]s[/math]

[math]M[/math]

[math]r: y=-\frac{ax}{b}+\frac{a^2}{b}+b[/math]

[math]s: y = -\frac{cx}{d}+\frac{c^2}{d}+d[/math]

[math]O (x_O; y_O)[/math]

[math]r[/math]

[math]s[/math]

[math]x_O=\frac{\frac{c^2}{d}+d-\frac{a^2}{b}-b}{-\frac{a}{b}+\frac{c}{d}}=\frac{b(c^2+d^2)-d(a^2+b^2)}{bc-ad}[/math]

Tecniche di risoluzione

In un triangolo non degenere, il circocentro è il centro della circonferenza passante per i tre vertici di un triangolo, definito come il punto di incontro degli assi dei suoi lati.Quindi, date le coordinate di un triangolo, è sufficiente ricavare l'equazione degli assi dei lati e determinarne il punto di intersezione per trovare le coordinate del circocentro di un triangolo.Dato un triangoloconle coordinate del circocentrosi calcolano nel seguente modo. Poniamo, alloraCalcoliamo innanzitutto i coefficienti angolari delle rettee similmenteSiano orarispettivamente i punti medi di. AlloraSappiamo che l'asse di un segmento è la retta perpendicolare ad esso passante per il suo punto medio. Chiamiamo quindil'asse dil'asse diRicordando che il coefficiente angolare di una retta perpendicolare è l'antireciproco dell'altra retta, diremo quindi cheScriviamo ora l'equazione diimponendo il passaggio pere facciamo il ragionamento analogo con la rettaimponendo il passaggio perSi ottiene dunque cheRisolvendo il sistema si ha che detto appuntoil punto di intersezione di, come volevamo dimostrare.Per risolvere gli esercizi in cui si chiede di determinare le coordinate del circocentro di un triangolo, è sufficiente applicare questa formula. Nel caso in cui A non coincida con l'origine, niente paura! È sufficiente traslare il triangolo in modo tale che A coincida con l'origine!