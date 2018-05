Espressioni con parentesi tonde, quadre e graffe

Oggi impareremo a svolgere le

Per eseguire un'espressione bisogna seguire alcune regole. La prima è quella di seguire un ordine ben preciso. Prima di tutto si svolgono tutte le operazioni all'interno delle parentesi tonde, che sarebbero queste: ( )

Poi, una volta svolte tutte le operazioni all'interno delle parentesi tonde, si svolgono le operazioni all'interno delle parentesi quadre, che sarebbero queste qui: [ ]

Infine si svolgono tutte le operazioni all'interno delle parentesi graffe: { }

Ora, facciamo un pò di pratica!

Svolgeremo tre espressioni, una solo con le parentesi tonde, l'altra con parentesi tonde e quadre, e infine una con le parentesi tonde, quadre e graffe.

1. - (40−9x4)+7x5+4

2. - [(21−14)x5+19]:(3x1)

3. - (2+7+54)+{[60−(2−1)−28]−1}+(22+66)−2

Cominciamo con la prima espressione.

(40−9x4)+7x5+4 =

1) Risolviamo tutte le operazioni all'interno delle parentesi tonde (in questo caso, siccome c'è una moltiplicazione all'interno della parentesi tonda, svolgiamo prima quella).

(40−36)+7x5+4 =

2) Risolviamo la sottrazione presente all'interno della parentesi tonda.

4+7x5+4 =

3) Eseguiamo la moltiplicazione rimanente.

4+35+4 =

4) Infine, risolviamo passo per passo tutte le operazioni rimanenti, nell'ordine in cui si presentano.

39+4 = 43

Procediamo con la seconda espressione!

[(21−14)x5+19]:(3x1) =

1) Risolviamo tutte le operazioni all'interno delle parentesi tonde (in questo caso, siccome c'è una moltiplicazione all'interno della seconda parentesi tonda, svolgiamo prima quella).

[(21−14)x5+19]:3 =

2) Risolviamo la sottrazione presente all'interno della prima parentesi tonda.

[7x5+19]:3 =

3) Ora, risolviamo tutte le operazioni all'interno delle parentesi quadre (in questo caso, siccome c'è una moltiplicazione all'interno della parentesi quadra, svolgiamo prima quella).

[35+19]:3 =

4) Risolviamo l'addizione rimanente nella parentesi quadra.

54:3 =

5) Infine, risolviamo l'ultima operazione.

54:3 = 18

Infine, svolgiamo l'ultima espressione, quella con tutti e tre i tipi di parentesi!

(2+7+54)+{[60−(2−1)−28]−1}+(22+66)−2 =

1) Risolviamo tutte le operazioni all'interno delle parentesi tonde, passo per passo.

(9+54)+{[60−(2−1)−28]−1}+(22+66)−2 =

63+{[60−(2−1)−28]−1}+(22+66)−2 =

63+{[60−1−28]−1}+(22+66)−2 =

63+{[60−1−28]−1}+88−2 =

2) Poi, risolviamo tutte le operazioni all'interno delle parentesi quadre, passo per passo.

63+{[59−28]−1}+88−2 =

63+{31−1}+88−2 =

3) Ora, risolviamo tutte le operazioni all'interno delle parentesi graffe.

63+30+88−2 =

4) Infine, risolviamo passo per passo tutte le operazioni rimanenti, nell'ordine in cui si presentano.

93+88−2 =

181−2 = 179