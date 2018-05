Massimo Comune Divisore tra monomi

Come per i numeri "normali", è possibile calcolare il Massimo Comun Divisore (abbreviato MCD) anche dei monomi.Cerchiamo di applicare le regole per il calcolo del Massimo Comun Divisore tra due numeri interi, ricordiamo benissimo che:

Il calcolo del Massimo Comun Divisore tra monomi avviene in tre fasi:

1) Calcolo del massimo comun divisore dei coefficienti numerici;

2) Osservazione della parte letterale, prendi tutte le lettere comuni a tutti i monomi con l'esponente minore;

3) Unire i due valori rilevati.

Importante:

1) Se vogliamo trovare il Massimo Comun Divisore tra monomi aventi come coefficienti numeri relativi, non si esegue mai il prodotto dei segni ma si tiene in considerazione solo il valore assoluto dei coefficienti!



2) Se i monomi dei quali vogliamo trovare il Massimo Comun Divisore ha come coefficienti numeri razionali, il Massimo Comun Divisore tra i coefficienti è 1.



Esempi:



[math]MCD(42x^2 y^4 z^6; 7x^4 y^3)[/math]

[math]MCD(42; 7) = 7[/math]

[math]x^2 y^3[/math]

[math]MCD(42x^2 y^4 z^6; 7x^4 y^3)=7x^2 y^3[/math]

[math]MCD(-\frac{7}{8}a^3 b^4 c^5; 3a^2 c^3)[/math]

[math]a^2 c^3[/math]

[math]MCD(-\frac{7}{8}a^3 b^4 c^5; 3a^2 c^3)=a^2 c^3[/math]

