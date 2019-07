Lista libri scolastici 2019 2020, adozioni ed elenco

Lista libri scolastici 2019-20

Prima di tutto si possono acquistare libri usati, dunque è utile farsi un giro nei mercatini di libri usati dove poter vendere o acquistare i i testi. Molto utili possono essere i gruppi su Facebook creati appositamente per scambiare libri di testo.



Nelle librerie online (come Libraccio o Amazon) si possono acquistare i libri di testo con un risparmio fino al 40%.



Anche nei supermercati si può comprare: grandi catene commerciali come Pam o Conad sono entrate nel business dei libri di testo e si possono ottenere sconti fino al 20%

Molto spesso, basta aspettare qualche tempo dopo l'inizio della scuola per comprare a prezzi più bassi. Potreste acquistare lo stretto necessario per i primi giorni e poi solo dopo (magari a ribassi iniziati) comprare ciò che vi manca.



Sia per quanto riguarda i libri da acquistare, ma anche per strumenti più tecnici (come i dizionari), è bene attendere le istruzioni dei docenti per evitare acquisti superflui o non in linea con le loro esigenze.



Attenzione a comprare l'edizione vecchia del libro di testo. Prima di comprare un testo scolastico valutate quale edizione è stata adottata: potete comprare un volume usato qualora l'edizione sia rimasta la stessa dei precedenti anni o se non cambia di molto.

Per aiutare i genitori e gli studenti in anticipo, magari ottenendo anche un piccolo risparmio, l'Associazione Italiana Editori (AIE) ha per le scuole di ogni regione, in base alla normativa del Miur. Non tutti forse sanno che per aiutare le famiglie, da qualche anno, in base alla normativa ministeriale, è consultabile sul sito dell'associazione italiana editori l'elenco dei libri adottati. Per sapere basta seguire alcuni passi: prima di tutto selezionare la regione di appartenenza, poi provincia e comune. Successivamente scegliere il tipo di scuola, poi comparirà un elenco di scuole sul territorio da cui si potrà scegliere quella di riferimento. Poi selezionare la classe per cui si vogliono conoscere i libri in adozione e infine la sezione. Una volta concluse tutte queste operazioni, comparirà la lista. La circolare del Ministero dell'Istruzione del 15 marzo scorso ha previsto che i tetti di spesa sono ridotti del 30% solo se nella classe considerata tutti i testi sono stati adottati per la prima volta a partire dall'a.s. 2014/15 e realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista); sono abbassati, invece, del 20% (modalità digitale). I libri di testo da adottare devono essere coerenti con il PTOF, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito. Il Ministero dell'Istruzione ricorda che gli eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa della dotazione libraria obbligatoria delle classi di scuola secondaria di primo e di secondo grado debbono essere contenuti entro il limite massimo del 10 per cento. I libri di testo devono essere coerenti con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso. I testi consigliati, invece, possono essere indicati dal collegio dei docenti solo se hanno carattere monografico o di approfondimento. I libri di testo non rientrano tra i testi consigliati. Rientra, invece, tra i testi consigliati l'adozione di singoli contenuti digitali integrativi ovvero la loro adozione in forma disgiunta dal libro di testo. Come si può risparmiare ogni anno nell'acquisto dei libri di testo? Ecco alcuni consigli: