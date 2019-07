Libri scolastici scontati: dove trovare sconti sui libri di testo

Libri scolastici scontati: libri usati 2019/2020

Libri scolastici scontati 15%, 30% e 50% online

Sconti libri scolastici 2019/20: supermercati e iper

• Esselunga: il prezzo di copertina dei libri scolastici è scontato del 15% ed inoltre è possibile accumulare punti Fidaty per i possessori dell’omonima carta;

• Conad: per i possessori della carta Insieme è possibile ottenere un rimborso del 25% del costo dei libri convertito in buoni, validi fino al 3 dicembre, che però è possibile spendere solo su alcuni prodotti;

• Coop: gli sconti sono compresi tra il 15% e il 25% e variano in base alle zone e quindi ai punti vendita;

• Pam e Panorama: solo per i possessori della carta del supermercato è disposto un rimborso del 25% in buoni spesa da utilizzare nel punto vendita;

• Simply: solo per i possessori della carta del supermercato è disposto un rimborso del 20% in buoni spesa da utilizzare nel punto vendita;

• Carrefour: i possessori della Carta SpesAmica hanno diritto ad uno sconto dal 20% al 25% che potrà essere utilizzato in un’unica spesa successiva.



Ogni anno molte famiglie a settembre devono affrontare le spese,in genere molto ingenti per l’acquisto dei libri scolastici.Il prezzo di copertina originale di qualsiasi libro di testo infatti difficilmente sarà contenuto, per questo molti, per risparmiare, vanno alla ricerca die di. Le alternative per comprare libri a prezzi più bassi, sia nuovi che usati, sono molteplici: siti internet, mercatini, librerie e supermercati offrono un’ampia scelta per risparmiare o mediante l’applicazione di sconti dal 15% al 25% o disponendo di testi di seconda mano scontati di solito al 50% rispetto al prezzo di copertina.Guarda anche:Sono molti gli studenti che ogni anno preferiscono acquistare libri scolastici usati spesso in ottime condizioni o semi-nuovi a prezzi estremamente convenienti. Ci sono diverse possibilità di comprare libri di seconda mano.Nelle maggiori città italiane ad esempio da fine agosto fino a circa metà ottobre vengono allestiti degli appositiche offrono una vasta gamma di libri usati, disponendo di diverse copie anche dello stesso titolo per permettere la scelta di quelli nelle condizioni più soddisfacenti alle esigenze degli acquirenti.A Roma ad esempio fra i molti che si possono incontrare, quelli che ogni anno riscuotono un gran numero di visitatori sono sicuramente quello di Colli Albani e quello più centrale allestito nei pressi delle sponde del Tevere.In alternativa, molte, ma anche le catene on-line che hanno alcune sedi fisiche come Libraccio, accanto ai libri nuovi offrono anche una selezione di testi usati scontati che è possibile consultare da vicino prima dell’acquisto.Se invece si preferisce cercare le migliori offerte da casa, molticome Libraccio e Amazon sono rivenditori anche di titoli di seconda mano. Accanto ad ognuno sarà specificata la disponibilità del titolo di seconda mano e, in base alle condizioni in cui si presenta sarà assegnato un prezzo.È infine un’abitudine molto frequente e vantaggiosa anche quella scelta da molti studenti che, nei primi giorni del rientro a scuola,alla ricerca dei loro libri usati negli anni precedenti. In questo caso il prezzo può essere scontato anche del 50% e i libri possono essere in condizioni davvero semi-nuove (gli studenti che vogliono rivenderli l’anno successivo infatti sono molto attenti a non imbrattare con sottolineature troppo marcate ed evidenziatori che deturpano le pagine e rendono il volume poco allettante) concludendo quindi grandi affari!Guarda anche:dove trovaresono molteplici e ognuno con la propria politica di vendita e quindi conÈ possibile acquistare libri nuovi scontati al 15% e libri di seconda mano a cui è applicato usu, il sito di compra-vendita più potente del mondo. La spedizione è gratuita per tutti i testi acquistati nuovi il cui totale superi i 29 euro, mentre per quelli usati il costo della spedizione è stabilito dal rivenditore.Il sito diè sicuramente un’altra alternativa online (dotato anche di punti vendita veri e propri in alcune città italiane) molto gettonata dagli studenti in quanto anche qui è possibile comprare testi nuovi con il 15% di sconto ma anche testi usati con sconti davvero interessanti e consistenti.Infine è da segnalare anche il sito diche offre un’ampia selezione di testi non solo universitari come si potrebbe pensare dal nome, ma anche scolastici nuovi (scontati al 15%) e usati scontati fino al 50% sul prezzo di copertina. Ancora una volta(se le condizioni sono buone si può arrivare ad uno sconto di circa il 40% mentre se sono accettabili lo sconto può superare, anche se di poco, il 50%).Ogni sito ha a disposizioneo con condizioni, regole e tempistiche proprie che è rintracciabile e visualizzabile sui siti stessi.Anche molteormai sono attrezzate per rivendere libri scolastici, attirando i clienti con sconti dal 15% al 25% e disponendo anche diper i titoli a cui si è interessati.Alcuni supermercati infatti come incentivo all’acquisto dei libri offrono infatti la possibilità di ottenere. Per questo è opportuno rivolgersi ai punti vendita dove si fa più spesso la spesa in modo da usufruire e spendere comodamente i propri buoni.Fra le catene di supermercati preposti alla vendita di libri vale la pena menzionare:Ad ogni modo, è sempre meglio informarsi direttamente presso il punto vendita di interesse per accettarsi delle condizioni di vendita e di rimborso e delle offerte attive.