Valboa, Miguel Cabello - biografia

Miguel Cabello Valboa (Archidona, 1535 circa - Camata del 1608 circa) era uno scrittore religioso e spagnolo.Le notizie sui suoi primi anni in Spagna sono quasi inesistenti. Le uniche note che abbiamo derivano dai suoi stessi scritti, sparsi nelle sue numerose opere. Nacque intorno al 1535 nella provincia di Archidona, Malaga, probabilmente da una famiglia illustre, perché sappiamo che era un parente del famoso conquistatore Vasco Núñez de Balboa.Ancora giovanissimo si dedicò alla professione delle armi, e prestò servizio nell'esercito spagnolo combattendo nelle Fiandre, agli ordini di Filiberto de Saboya e del conte di Egmont nella battaglia di Gravelinas 1558.Nel 1560 torna a Malaga dove compie studi religiosi, che culminano con l'ordinazione sacerdotale. Nel 1566 si recò nelle Indie e nel 1571 a Quito per continuare il suo ministero. Ha partecipato a una spedizione sulle coste dell'Ecuador per convincere gli ex schiavi neri della comunità a non rimanere nella volontà di costituire una sorta di regno indipendente.In seguito si è recato in Perù, soggiornando principalmente a Quito e Lima, prima di stabilirsi come parroco a San Juan Bautista, nella provincia di Ica.Rimane per un breve periodo a La Plata e compie un'altra missione di avventura tra gli indiani selvaggi, con l'obiettivo di convertirli alla fede cristiana. Infine, già avanzato negli anni, si trasferì a Camata, importante città e sito archeologico della provincia di Moquegua, dove rimase per il resto della sua vita. Si suppone che sia morto intorno al 1608.