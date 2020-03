De Mendoza, Bernardino - biografia

Bernardino de Mendoza (Guadalajara, 1540 - Madrid, 3 agosto 1604) è stato un comandante militare spagnolo, diplomatico e scrittore di storia militare e politica.Non va confuso con l'altro Bernardino de Mendoza (1501-1557) che, nel 1555, per un breve periodo, fu luogotenente del viceré di Napoli.Nel 1576 fu insignito dell'Ordine Militare di Santiago in riconoscimento dei suoi meriti militari e fu poi inviato dal re a Londra come ambasciatore per due anni, sebbene il suo lavoro nella città inglese non fosse solo un diplomatico ma anche una spia.Fu espulso dall'Inghilterra nel 1584, quando le autorità scoprirono (infrangendo il codice segreto con cui comunicava con il re Filippo) il suo coinvolgimento nella cospirazione che Francis Throckmorton aveva architettato contro la regina Elisabetta I.Per i sei anni successivi fu ambasciatore in Francia e si dimise dal suo incarico nel 1590 per motivi di salute; i problemi di vista che lo avevano afflitto per anni si aggravarono e portarono alla cecità prima della sua morte a Madrid nel 1604.Tra gli scritti più noti di Mendoza ha citato il Commento agli eventi in Olanda dal 1567 al 1577, la cronaca della guerra da lui combattuta in Olanda.Ha anche pubblicato un libro sull'arte della guerra intitolato Teoria e pratica della guerra e la traduzione spagnola del Politicorum sive civilis doctrinae libros de sexo del filosofo fiammingo Justus Lipsius (edificio Justus Lipsius).