El Realismo y el Naturalismo

Marco historico

Marco social

Marco literario

El Realismo es un movimento cultural que se desarrolla en Europa a los mediados del siglo XIX. El contexto español se caracteriza por un general retraso con respecto al contexto europeo. En España la industrializacion es mas lenta y se limita a Cataluña y Pais Vasco. La revolucion de 1868, conocida tambien como “La Gloriosa”, que destrona a Isabel II, supone la victoria de la burguesia progresista; por esta razon la Constitucion de 1869 amplia las libertades y establece una monarquia consitucional. En 1871 el principe Amadeo I de Saboya es proclamado rey, pero su reinado solo dura dos años porque el tiene que enfrentar a la Tercera Guerra Carlista en el Norte, la Guerra del los diez años en Cuba y las luchas obreras. El 11 de febrero de 1873 las Cortes proclaman la Primera Republica, que termina el 23 de diciembre 1873. Durante este año, se sucedieron como presidentes Estanislao Figueras, Francisco Pi y Margall, Nicolas Salmeron y Emilio Castelar. Ellos tienen que gestionar las consecuencias derivadas de la Guerra Carlista y de la Guerra de Cuba, ademas del movimiento de insurrecion del Cantonalismo, que es un precediente del Anarquismo. Ninguno de los cuatro presidentes consigue mantener una estabilidad politica y gracias a la intervencion del General Pavia, los burgueses, juntos con los conservadores, protagonizaron un golpe de estado. Las consecuencias de este acontecimiento son la disolucion de las Cortes y la instauracion de un gobierno provisional dictatorial con Serrano como regente. Canovas de Castillo promueve el establecimiento de una monarquia parlamentaria, nombrando Alfonso XII, el hijo de Isabel II, rey, y asi empieza la Restauracion Borbonica en 1875; terminara solo en 1931. En 1885, a la muerte del rey, su hijo Alfonso XII sube al trono pero, como es demasiado pequeño para gobernar solo, su madre Maria Cristina es nombrada regenta.La Europa posterior al 1848 es caracterizada por un incremento demografico , una intensificacion de los comercios, un notable progreso tecnico y una expansion economica. Los protagonistas de este periodo son la burguesia, que consolida su poder, y el proletariato, imbuido de crecientes presiones para lograr derechos y una vida dignitosa. Surgen nuevos partitos politicos como el PSOE, es decir el Partito Socialista Obrero Español, y sindicatos como el UGT, es decir la Union General de Trabajadores . La filosofia propia de la sociedad burguesa decimononica es el positivisvo, segun el que non existe otra realidad que los hechos perceptibles u otra investigacion que no sea la del estudio empirico. Los instrumentos utilizados son la observacion rigurosa y la experiencia. Se difunde un nuevo metodo experimental que consiste primero en la observacion, despues se formula una hipotesis y por fin tenemos una experimentacion, y que caracteriza el evolucionismo de Darwin y las leyes de herencia genetica de Mendel. El pensamiento politico es influenciado por esta nueva filosofia y Karl Marx, en “El Capital” estudia la sociedad capitalista. Segun su opinon, el motor del desarrollo historico es la lucha de las clases sociales. Todo esto tiene ripercusiones tambien en terreno literario, ya que los autores pretenden una observacion rigurosa de la realidad.La sociedad a finales del siglo XIX esta dividida entra innovacion y oposicion a todas reforma politica y social. A causa de la alta mortalidad, debida a las malas cosechas y a las epidemias, y a las migraciones a America, el crecimiento demografico fue lento en España. La crisis agraria, consecuencia de la sequia y de las malas cosechas, con la concentracion de las tierras en las manos de unos pocos desembocaron en la ocupacion de las tierras y en la quema de los registros de propriedad. Esta situacion de desempleo obliga muchos campesinos a emigrar a las ciudades, donde las condiciones de vida son muy parecidadas: la mayoria de la gente esta en paro y muere de hambre.El realismo llega a España gracias a Fernan Caballero, que publica la obra “La gaviota” y toma su origen en el costumbrismo. Cuando la burguesia se instala en el poder, la novela se convierte en la creacion artistica mas importante y trata de frenar la libertad romantica. Los ragsos literarios principales de este movimiento son: la observacion y la descripicion precisa de la realidad y de la naturaleza, los personajes son caracterizados puntillosamente en sus dimensiones externas e internas, psicologicamente y socialmente mediante el uso de dialogos y el estilo suele ser sencillo, sin muchos recursos literarios pero rico de regionalismos y vulgarismos. Para los artistas realistas el contenido es mas importante que la forma, por esto predominan los monologos interiores, el discurso indirecto libre y la vuelta atras. Otros rasgos importantes son la ubicacion proxima de los hechos y las referencias historicas. En las obras de mediados del siglo XIX , se retratan todas las clases sociales:tenemos la aristocracia, la burguesia, los trabajadores, los mendigos y tambien las mujeres llegan a ser protegonistas en algunas novelas. Muy frecuentemente las obras tienen un caracter critico hacia la sociedad, ya que siempre hay un sujeto problematico en busca de unos valores concretos que la sociedad degradada no le permite encontrar; a pesar de esto, hay confianza en la perfeccion del sistema y se condena toda forma de ruptura con la sociedad. Los autores realistas españoles mas conocidos pertenecen a la Generacion del ’68 y son : Leopoldo Alas, mas conocido como Clarin, que escribio “La Regenta”, de Alarcon, autor de “ El sombrero de tres picos”, de Pereda, con “Soliteza”, Valera, que escribio “Doña Luz”, Bazan, autor de “El viaje de los novios” y Valdes con “La hermana San Sulpicio”. El triunfo del Realismo es la novela de tesis, cuyo maximo representantees Benito Perez Galdos, que dividio su produccion literaria en cinco grupos: las novelas de la primera etapa, los episodios nacionales, las novelas españolas contemporaneas, entre las que destaca “Fortunato y Jacinta”, las novelas espirituales y las novelas dramaticas.En Francia, los autores mas importantes son Stendhal , Balzac y Flaubert. Por Stendhal, la novela es como un espejo que se pasea por las calles reflejando el cielo asi como el fango. En su obra mas importante , “Rojo y negro”, nos dice que la falta de escrupolos, el engaño y el maquiavelismo sono los medios mas apto para lograr el ascenso social; de hecho, todos sus personajes acaban pactando con la sociedad. La obra mas conocida de Balzac es “Comedia Humana” y él es considerado un conservador porque admira el mundo industrial y tiene miedo de la revolucion. Flaubert, por otra parte, es un autor mucho mas complejo, ya que no es n¡ ideologicamente progresista n¡ aliado de la burguesia dominante. Esta complejidad se puede encontrar tambien en su obra maestra, “Madame Bovary”, que qiuebra el pacto entre la sociedad y el individuo problematico tipico de la literatura realista española.En Inglaterra, durante el Realismo, la produccion literaria aumenta pero cambia su forma y hay un nuevo cauce en las entregas mensuales. Los autores mas importantes son Charles Dickens, que escribio “Cuento de Navidad”, “Oliver Twist”, “David Copperfield” y “Tiempos dificiles”, y Charlotte Bronte, cuya obra maestra “Jane Eyre”.Rusia tiene una literatura realista mas peculiar con respecto a Occidente porque el final del siglo XIX es caracterizado por tensiones entre progresistas y tradicionalistas. La novela es el instrumento de critica social mas escurridizo a la censura del regimen zarista y ofrece un rostro activista. El paso de Romanticismo a Realismo es representado por “Almas muertas” de Gogol, que abre un ciclo novelistico del cual forman parte Tolstoj y Dostoevskij. Tolstoj tiene un profundo conocimiento de los impulsos que animan los seres humanos, es el teorico de un cristianismo sin dogmas porque repulsa a la violencia y considera el amor como una ley universal y es el artefice del realismo psicologico. Sus obras mas importantes son “Guerra y paz” y “Anna Karenina”. Dostoevskij es un pintor de almas, sus personajes tienen un caracter imprevisible y son muy complejos y sus novelas mas importantes son “Crimen y Castigo” y “Los hermanos Karamazov”.El Naturalismo nace en Francia, impulsado por Emile Zola, que decia que la novela debia abandonar a los recursos novelescos, para privilegiar el analis del determinismo ambiental, fisiologico y hereditario. Este movimiento influencia la literatura española y llega a la peninsula gracias a Balzan. Los autores tienen que centrar sus obras en la realidad exterior y guarda sus emociones y muchos consideran la literatura española immoral y anticlerical. Los autores Naturalistas mas importnates son Vicente Blasco Ibañes, que logro acercarse muchos a los artistas francese, y Leopoldo Alas.Leopoldo Alas, mas conocido como Clarin, nacio en 1852 en Zamora en una familia asturiana. Era un chico inquieto con una gran pasion para el teatro. Fue anticlerical, republicano y liberal, ademas de Catedratico de Derecho de la Universidad de Oviedo, donde paso casi toda su vida. Escribio articulos priodisticos, cuentos breves, novelas cortas y dos novelas, entre las que se encuentra su obra maestra, “La Regenta”. Murio en 1901 en Oviedo, a los 49 años. Suestilo es muy cuidado, aunque el prefiere ubordinar la forma al contenido; utiliza el discruso indirecto libre, el monologo interior y la vuelta atras para indagar en la mente de los personajes y expresar su reflexiones. El narrador es omniscente y podemos ver la evolucion de los personajes desde la mirada del autor; el nunca lograra la impersonalidad. El decide firmar sus obras con un seudonimo para protegerse de la justicia: solia expresar sus opiniones, “cantaba claro” y por eso elige llamarse Clarin.“La Regenta” es la obra maestra de Clarin, fue publicada en 1894 y su titulo original era “La Vetusta” . Es un retrato psicologico y social de España del siglo XX y representa el paso desde Romanticismo hasta Realismo. La historia es ambientada en Vetusta, una ciudad inventada y que se inspira en Oviedo, donde Clarin vivio casi toda su vida. Es una ciudad fria, con un ambiente toxico y tragico; sus calles son estrechas,como suelen ser las del casco antiguo y el edificio mas importante es la catedral de San Salvador,porque es aqui que la historia empieza y termina . Los personajes mas importnates son Ana Ozores, la protagonista de la historia, una mujer casada, adultera y victima de su inteligencia y del contexto social de Vetusta;ella siente angustia, aburrimiento, lastima y orror porque todo el mundo aprovecha de ella y al final de la novela ella es tan sola como era al principio. Segun algunos psicologos, ella sufria del mal del siglo: en un primer periodo del siglo fue diagnositicada con histeria, hoy seria depresa o bipolar. Victor Quintanar es el marido de Ana, el antiguo regente de Vetusta y el personaje mas debil de la historia. Fermin de Pas es un sacerdote tambien conocido como el Magistral y el personaje mas potente de la novela; se enamora de la Regenta y representa el amor espiritual.Don Alvaro de Mesia es el amante de la Regenta y es un Don Juan, un seductor. El representa la hipocrisia y la estupidez de la aristocracia. La obra presenta dos tipologias de conflicto: los conflictos personales son caracterizados por la problematica que no se puede separar la espiritualidad de la materia y por esto na sufre a causa de su familia y de sus inquietudes espirituales, y lo mismo le pasa a Fermin de Pas, mientras que los conflictos sociales son representados por la aristocracia y la Iglesia que dirigen la sociedad y la alta burguesia que qiuere sumeter a la iglesia y trata de penetrar ediante cultura y politica.