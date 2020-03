Escriva, Josemaria - biografia

Josemaria Escriva, nome completo di Josemaria Escriva de Balaguer e Julian Mariano Albas (Barbastro 9 gennaio 1902 - Roma, 26 giugno 1975), era un sacerdote spagnolo, fondatore dell'Opus Dei; fu canonizzata nel 2002 da Papa Giovanni Paolo II.Josemaría era il secondo di sei figli. Padre José, un mercante di tessuti, e sua madre Dolores, una casalinga, hanno fornito una vivace educazione cristiana ai loro figli.La loro vita fu segnata da una serie di disgrazie: due anni prima Josemaría stava per morire per l'infezione, e dal 1910 tre delle sue sorelle morirono una dopo l'altra. Nel 1915 la famiglia si trasferì per seguire il lavoro del padre José, nella città di Logroño, ma il padre perse il lavoro e si ammalò molto presto. È qui che Josemaría è stata la prima chiamata vocazionale.Tra i 15 e i 16 anni Josemaría ha deciso di diventare sacerdote. "Per convincermi che si trattava di un dettaglio apparentemente insignificante: un giorno, nell'inverno del 1918, i miei occhi caddero sui pendii che due piedi nudi avevano lasciato nella neve, e mi resi conto che erano le impronte di uno degli abitanti della città. Nel 1918 iniziò gli studi ecclesiastici nel Seminario di Logroño, dal 1920 in poi, e li proseguì nel Seminario di San Francisco de Paula, a Saragozza, dove svolse il ruolo di "Superiore" dal 1922 in poi. Nel 1923 iniziò gli studi di Diritto all'Università di Saragozza, con il permesso dell'autorità ecclesiastica, non che questo ostacoli i suoi studi teologici. Riceve il diaconato il 20 dicembre 1924 e viene ordinato sacerdote il 28 marzo 1925.Ha iniziato il suo ministero pastorale nella parrocchia di Perdiguera - arcidiocesi di Saragozza - proseguendo poi nella città di Saragozza. Nella primavera del 1927, sempre con il permesso dell'arcivescovo, si trasferisce a Madrid, dove lavora anche per sostenere i poveri e i malati dei villaggi, soprattutto gli incurabili e i moribondi degli ospedali. Divenne cappellano della Fondazione per gli ammalati, un'iniziativa delle Dame Apostoliche del Sacro Cuore, e fu professore presso l'accademia universitaria. Nel frattempo continuava i suoi studi e i corsi di dottorato in legge, che all'epoca si tenevano solo all'Università di Madrid.Il 2 ottobre 1928 Escriva fonda l'Opus Dei. Il 14 febbraio 1930 l'Opus Dei inizia il suo apostolato con le donne. Era aperta, tanto che alcuni l'hanno vista come una "nuova forma" della Chiesa cattolica, volta a promuovere, tra persone di ogni ceto sociale, la ricerca della santità e l'esercizio dell'apostolato attraverso la "santificazione" dell'opera.Nel 1934 fu nominato Rettore della Fondazione Reale di Santa Elisabetta. Durante la guerra civile spagnola svolse il suo ministero sacerdotale, prima a Madrid e poi a Burgos; in varie fasi della guerra fu costretto a salvarsi la vita, a nascondere la sua condizione clericale nascondendosi nelle ambasciate e negli istituti psichiatrici, per sfuggire alle attività investigative svolte contro di lui dai membri del Fronte Popolare che operavano esecuzioni sommarie a spese dei religiosi e combatteva contro i conservatori e i nazionalisti di Francisco Franco. Inoltre, già allora Escriva era stato a lungo un forte avversario, soprattutto per la sua presunta vicinanza ai circoli politici del nascente governo Francisco Franco, che il sostegno della chiesa e il ripristino del suo ruolo dominante nella società spagnola avevano fatto il suo vessillo. Una simile politica sembra essere chiusa, anche se è negata dal fatto che diversi membri dell'Opus Dei sono stati esiliati o incarcerati a causa della loro opposizione al regime di Franco: Rafael Calvo Serer, proprietario del giornale "Madrid", chiuso dalla censura di Franco, che è stato costretto all'esilio in Francia, e Manuel Fernández Areal, incarcerato a causa di articoli critici sul regime di Franco, pubblicati nel "Diario regional de Valladolid".Il 14 febbraio 1943 fu fondata la Società Sacerdotale della Santa Croce, indissolubilmente legata all'Opus Dei, che, oltre a consentire l'ordinazione dei membri laici dell'Opus Dei e la loro incardinazione al servizio dell'Opera, in seguito permise anche ai sacerdoti incardinati nelle diocesi di condividere la spiritualità e l'ascesi dell'Opus Dei, che cercavano la santità nell'esercizio delle loro funzioni ministeriali, pur rimanendo impiegati esclusivamente dai rispettivi ordinari diocesani.La notte del 22 giugno 1946, sbarca per la prima volta in Italia, a Roma, dove rimane fino alla morte. La prima Messa celebrata in terra italiana dal fondatore ha avuto luogo la mattina del 23 giugno, presumibilmente nella chiesa di San Sisto II, Papa e martire, e di Maria Bambina a Genova.Il 16 giugno 1950, a Roma, Opus ha ottenuto l'approvazione finale della Santa Sede. Da allora in poi, Escriva ha incoraggiato e guidato la diffusione dell'Opus Dei in tutto il mondo, non risparmiando alcuno sforzo per dare agli uomini e alle donne dell'Opera un solido sostegno dottrinale, ascetico e apostolico. Alla morte di Escriva, l'Opus Dei contava più di 60.000 membri di 80 nazionalità.Escriva è stato consulente della Pontificia Commissione per l'Interpretazione autentica del Codice di diritto canonico e della Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università; prelato onorario di Sua Santità e membro onorario della Pontificia Accademia Teologica Romana, è stato anche grande cancelliere dell'Università della Navarra (Spagna) e di Piura (Perù).Josemaría Escrivá morì il 26 giugno 1975. Il suo successore nel governo dell'Opus Dei, il 15 settembre 1975, fu eletto all'unanimità Alvaro del Portillo, che per molti anni era stato il suo più stretto collaboratore.