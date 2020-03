Caballero, José Manuel - biografia

José Manuel Caballero (Jerez de la Frontera 11 novembre 1926) è un poeta e scrittore spagnolo.È conosciuto soprattutto in patria, per lo stile barocco e grandiloquente del suo linguaggio poetico. Nel 2012 ha pubblicato quella che dovrebbe essere la sua ultima raccolta, intitolata entreguerras: forse per questo, sempre nel 2012, gli è stato assegnato il Premio Cervantes - il Premio Nobel per la letteratura spagnola.A questo si aggiunge la Medaglia d'Oro del Círculo de Bellas Artes di Madrid, nel 2000, due lauree "honoris causa" e due titoli prestigiosi: membro americano dell'Accademia della lingua spagnola di New York e, soprattutto, "Hijo de Predilecto Andalucía" (1988) - in quell'anno ha premiato anche lo scienziato José Delgado. Figura di spicco a Jerez, ha fondato, nel 1986, la Fondazione Caballero Bonald per la promozione della cultura in generale, e la trasmissione e diffusione della sua opera - tra i "Consulenti" spicca, in particolare, lo scrittore Juan Marsé.Figlio di un repubblicano cubano e di idee riformiste - perché fuggirono in Spagna, molto prima della Rivoluzione - studiò Filosofia e Lettere a Siviglia (1949-1952), poi Astronomia e Scienze Nautiche a Cadice. È entrato in contatto con un gruppo di intellettuali di Cordoba, tra cui Pablo García Baena - tre anni più grande, Mario López e Juan Bernier Luque, rispettivamente di otto e quindici anni più grande -, e ha partecipato al Grupo Cántico obras, che ruotava intorno alla rivista Cántico. Nel 1952 pubblicò la sua prima raccolta di poesie, intitolata Las adivinaciones, attraverso la quale concorse al Premio di poesia Adonais - istituito nel 1943, e si trovava di fronte a Caballero, conosciuto come José Hierro, e, nell'anno in cui Caballero concorse, almeno Lorenzo Gomis, poeta catalano.Si è trasferito a "Iberoamerica" che segue per una carriera accademica che inizia a casa, insegnando a Bogotà (Colombia). Lì scrisse il suo primo romanzo, intitolato Dos Dias de Septiembre - nel 1961, per questo, fu premiato nella casa della neonata Biblioteca Breve Premio, che fu il terzo vincitore cronologico (dopo di lui, a vincere fu il brillante Mario Vargas Llosa.Ha collaborato con il futuro premio Nobel Camilo José Cela per uno studio sul lessico dell'Accademia Reale di Spagna.