Cendoya, Gerardo Diego - biografia

Gerardo Diego Cendoya (Santander 3 ottobre 1896 - Madrid, 8 luglio 1987) è stato un poeta e scrittore spagnolo, membro della cosiddetta Generazione dei 27.Era il 3 ottobre 1896 a Santander. Era uno studente dell'Università di Deusto, dove ha seguito il corso di Filosofia e Arte, e dove ha incontrato l'uomo che poi è diventato un amico essenziale nella vita litteraria, Juan Larrea.Dopo il corso, un dottorato a Madrid. Ha insegnato Lingua e Letteratura all'Istituto Soria, Gijón, Santander e Madrid. Un Santander ha diretto due delle più importanti riviste del '27, Lola e Carmen. È stato uno dei principali seguaci della poesia spagnola di Garde, ovvero dell'Ultraismo e della Creacionismo. Nel 1925 gli fu assegnato il Premio Nazionale di Letteratura Spagnola, ex aequo con Rafael Alberti.Ha elaborato le due versioni della famosa antologia di poesia che è diventata nota agli autori della Generazione dei 27. Come insegnante, ha tenuto corsi e conferenze in tutto il mondo. È stato anche critico letterario, musicista e torero, oltre che editorialista per diverse riviste.Si sposarono nel 1934 e l'anno successivo lui si trasferì all'Istituto Santander come insegnante. Ha continuato la sua opera poetica, riassumendola con i suoi studi su diversi temi, aspetti e autori della letteratura spagnola, con il suo lavoro di insegnante e la sua notevole critica musicale, fatta di diversi periodici.La guerra civile scoppiò quando era in vacanza a Sentaraille (Francia). Dopo la guerra, tornò in Spagna e si trasferì all'Istituto Beatriz Galindo di Madrid, dove rimase fino al suo pensionamento.Dal 1947 è stato membro dell'Accademia di Spagna. Nel 1979 gli è stato assegnato il Premio Cervantes. Morì l'8 luglio 1987 a Madrid.