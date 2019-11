Quintiliano, Marco Fabio - Institutio Oratoria (4)

Quintiliano

L’Institutio oratoria è un trattato di 12 libri in cui Quintiliano delinea la formazione del perfetto oratore a partire dall’infanzia e affronta gli argomenti attinenti alla retorica, come se si trattasse di un’ars, un manuale scolastico. Come Quintiliano scrive nell’opera, l’oratore non fornisce solo competenze tecniche ma è un esempio di moralità. La sua cultura enciclopedica è composta dai vari tipi di scienza, tra cui la filosofia, in quanto solo coloro che possiedono l’arte dell’oratoria può occuparsi di argomenti filosofici. Quintiliano, inoltre, esprime la sua ostilità verso i filosofi contemporanei, che celano sotto il nome di filosofia vizi e turpitudini.Nella prima parte dell’opera Quintiliano parla della decadenza dell’oratoria, la summa retorica antica. Infatti, la funzione dell’oratore nella società civile e le nuove tendenze stilistiche sono mutate. Individua le cause di questo fenomeno in fattori di ordine tecnico e morale, come la degenerazione dei costumi. Quintiliano, però, finge di ignorare che l’eloquenza retorica è legata alle condizioni storico-politiche della società: durante il principato, infatti, l’oratoria non ha più funzione politica, in quanto tutto il potere è nelle mani del principe, quindi l’oratore deve essere subordinato agli interessi dello Stato, che ora si identifica con l’imperatore e i suoi voleri. Quintiliano critica, inoltre, la mancanza di misura dell’ornatus a causa della ricerca del consenso del pubblico. Lo scopo primario dei nuovi oratori, infatti, non è più la persuasione, che ora è diventato uno scopo secondario. Ora l’oratore ricerca la voluptas, per delectare chi ascolta, ricercando il piacere del pubblico.Nella seconda parte, invece, Quintiliano parla della formazione del futuro oratore, concentrandosi sulla scuola della retorica. Si sofferma sulla questione dei primi anni di vita, nei quali la mente del bambino è come un recettore di esperienze affettive che condizionano gli argomenti successivi. Poi passa a parlare dell’istruzione, chiedendosi quale tra quella individuale e collettiva sia migliore, concludendo poi che dipende dai rischi per la crescita morale del bambino e dall’efficacia dell’insegnamento. In quella collettiva, infatti, potrebbero verificarsi casi di corruzione causati dai comportamenti dei compagni e, soprattutto, dei maestri, in quanto all’epoca chiunque poteva diventare insegnante. L’insegnamento collettivo, però, non è inferiore a quello privato, in quanto i bambini imparano a non dipendere dall’insegnante, a vincere la timidezza e a non temere la competizione, a intrecciare amicizie durature e a fondare il proprio ragionamento sul sensus communis. L’insegnamento, inoltre, deve essere individualizzato, in quanto il maestro deve cambiare metodo a seconda del carattere degli alunni.Lo stile del poema è caratterizzato da molte figure retoriche, che rendono l’esposizione piacevole, una sintassi meno ampia e distesa, più mossa e variata, in cui viene concentrato il suo pensiero.