Orazio, Quinto Flacco - Biografia

Quinto Orazio Flacco - Biografia

Quinto Orazio Flacco nasce l'8 dicembre del 65 avanti Cristo a, tra Lucania e Apulia, colonia romana. Il padre era undivenuto proprietario di un Podere che si trasferisce con la famiglia a Roma per svolgere il lavoro diovvero esattore delle aste pubbliche. Orazio riceve così un'educazione di livello aristocratico divenendo allievo didi cui ci lasciano scritti anche Svetonio e Domizio Marso. Pupillo era un grammatico romano descritto da Orazio come un uomo retrivo e pignolo e definitoovvero che causa piaghe. Nel 45-44 avanti Cristo soggiorna adper perfezione la sua formazione studiando filosofia, letteratura, retorica e metrica. I cesaricidi Bruto e Cassio cercavano di riorganizzare le forze pompeiane per difendere ladalla tirannide e Orazio si arruola divenendoper meriti intellettuali.I cesaricidi vengono sconfitti in Tracia, Filippi nel 42 avanti cristo, Cassio e Bruto si suicidano e Orazio fugge.Nel 41 avanti Cristo, Antonio e Ottaviano emanano un'e così Orazio ritorna in Italia ma scopre lae laper ridistribuirle tra i veterani. Accetta così l'incarico diStringe amicizia conforse frequentando gli stessi circoli epicurei e nel 38 avanti Cristo viene presentato da questi ultimi ache lo accoglie nel suo circolo dopo alcuni mesi.Orazio, Vario e Virgilio accompagnano del 37 avanti Cristo Mecenate in una missione diplomatica per conto di Augusto e il poeta latino scrive in quest'occasione il cosiddetto. Nel 33 avanti Cristo Mecenate gli dona una unadopo il rifiuto all'offerta di Augusto di diventare segretario privato.La villa rappresenta per Orazio il suodove poter praticare i valori dell'e della. Nel 35 avanti Cristo compone il primo libro dellein esametri, costituito da 10 componimenti. Il secondo libro di 8 componimenti viene pubblicato nel 30 avanti cristo. Nel 30 avanti Cristo compone anche gli, 17 componimenti in metro giambico. Tra il 30 e il 23 avanti Cristo Componi in campagna i primi tre libri delle. Nel 13 avanti Cristo compone il quarto libro di 15 liriche.Nel 20 avanti Cristo pubblica il primo libro delle, 20 componimenti in esametri e nel 13 avanti Cristo il secondo costituito da 3 componimenti.Nel 17 avanti Cristo riceve ed Augusto l'incarico di comporre l'inno celebrativo dei, il cosiddettoe muore il 2 novembre dell'9 avanti cristo, due mesi dopo Mecenate come profetizzato nella