Commedia latina e greca

La commedia latina di cui il massimo esponente è sicuramente Plauto trae inevitabilmente ispirazione dal modello greco.La commedia greca è suddivisa in commedia antica e commedia nuova. Il massimo esponente dellache tratta di argomenti legati allaovvero riguardanti i politici operando unadei nemici politici con insulti e caricature. utilizza lo strumento dell'encomio per fini politici.Il più grande autore della commedia nuova invece è Menandro, appartenente all'età alessandrina. L'epoca in cui è da inquadrare la produzione di Menandro è mutata dal di vista culturale rispetto a quella di Aristofane, l'attenzione si concentra sull'e sulle. Menandro si fa portavoce anche di un messaggio morale in particolare in merito allache si evolve poi nel concetto di. I personaggi sonoe il coro si è ridotto ad uno strumento musicale.Plauto produce una sintesi tra commedia greca nuova ed elementi tratti dalla farsa Italica tra cui ricordiamo ie la. Il successo di Plauto si lega alla circolazione di all'incirca 130 commedie attribuite a lui maopera un lavoro di discernimento attribuendogliene ventuno e considerando le altre spurie. Le trame si incentrano deglialla maniera menandrea, un amore contrastato, personaggi fissi tra cui aiutanti e antagonisti e la presenza di un lieto fine con agnizione.