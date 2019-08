Cosa Studiare: i lavori più richiesti 2020

Lavori più richiesti nel 2020: la rivoluzione digitale spinge l’occupazione

La ‘green economy’ crea opportunità di lavoro nel futuro

Il settore salute e benessere tra i lavori più richiesti nel 2020

Meccatronica e robotica nuova frontiera dei lavori tecnici

La logistica e il settore energetico si rinnovano

Lavori più richiesti nel 2020: la maggior parte dei lavori sarà ‘in sostituzione’

ed: eccoli i due settori che, più di tutti,. Due macro-categorie all’interno delle quali possono rientrare decine di lavori e professionalità differenti. In totale, infatti, dovrebbero. Stimato, complessivamente, tra i 2,5 e i 3,2 milioni di unità. sono i dati dall’ultimo, che prova a intravedere gli scenari di medio termine che si svilupperanno nel mercato del lavoro.Guarda anche:A trainare la domanda delle aziende saranno infatti la cosiddettae la necessità di. Partiamo dal primo filone di sviluppo industriale: qui le imprese dovrebbero ricercarecon specifiche competenze matematiche e informatiche, digitali o 4.0. Le figure professionali che potrebbero emergere di più?. Alcuni nomi? Si parlerà soprattutto di Data Scientist, Big Data Analyst, Cloud Computing Expert, Cyber Security Expert, Business Intelligence Analyst, Social Media Marketing Manager, Artificial Intelligence Systems Engineer.Ancora più in alto si spingerà la(altro nome con cui viene indicata la svolta eco-sostenibile dei vari settori produttivi, industriali e no). Qui, ricercati dalle imprese soprattutto per sfruttare efficacemente le opportunità offerte dall’economia circolare. Ci sarà spazio per figure tradizionali, che saranno declinate in maniera diversa rispetto al passato, ma soprattutto per nuove professionalità. Alcuni esempi? L’, il, l’esperto di, l’esperto del, l’istallatore di impianti a basso impatto ambientale. Una serie di lavori che vanno sotto il nome diMolto attivo sarà anche tutto il comparto legato a mondo, che nei prossimi 5 anni solleciterà un, riempito prevalentemente da. Ottime possibilità pure dalla filierache, tra il 2019 e il 2023, esprimerà un fabbisogno compresoe sarà rivolto prevalentemente a, progettisti e, esperti in comunicazione e marketing dei beni culturali.Scendendo, buone chance per chi si proporrà alle imprese specializzate nella, con una forbice di opportunità che dovrebbe attestarsi, sempre nell’arco dei 5 anni. Le figure più richieste in questo settore? I, i, i progettisti di impianti industriali e gliLa filiera della, invece, andrà alla ricerca di un numero di lavoratori compreso. Le principali professioni ricercate saranno, ovviamente, gli(siano essi magazzinieri che responsabili di reparto). Ma anche figure più specializzate potrebbero avere le loro soddisfazioni. In particolare: ie i conducenti di mezzi pesanti. Infine, un accenno al settore, che avrà un. Richiedendo soprattuttoe conduttori di impianti diAllargando il discorso ai, la quota maggiore di occupati verrà assorbita nel comparto dei, con una richiesta che potrebbe variare tra le 608mila e le 699 mila unità; a seguire i(da 513mila a 629mila unità). Terzo posto per l’, che avrà bisogno di un numero di occupati compreso tra le 333 mila e le 471 mila unità, per far fronte alle esigenze di sviluppo produttivo. Molto, però,(ecco spiegata la forbice nelle previsioni) ma, soprattutto, dal consistente. Oltre tre quarti del fabbisogno occupazionale, infatti, sarà collegato alle sostituzioni di lavoratori in uscita (dovrebbe trattarsi di 2,1-2,3 milioni di unità). Mentre la crescita economica genererà, a seconda della sua intensità e in maniera molto differenziata nei diversi settori, una quota di nuovi posti di lavoro che dovrebbe andare dalle 427mila alle 905mila unità.