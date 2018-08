10 lavori strapagati da poter fare senza laurea

Per alcuni mestieri è sempre meglio fare il figlio/studente modello: andare a scuola prendendo bei voti, laurearsi e specializzarsi. Non sempre però una buona formazione è sinonimo di stipendio alto. Ci sono, come riporta il Corriere.it, lavori molto ben pagati che tuttavia non necessitano di un titolo universitario, secondo i dati dell'US Bureau of Labor Statistics: i dati di queste 10 professioni selezionate da Skuola.net si riferiscono agli USA, ma perché non prendere spunto?

10. Installatore e riparatore di linee elettriche

9. Direttore di azienda agricola

8. Sviluppatore Web

7. Operatore impianti elettrici

6. Installatore e riparatore di ascensori

5. Comandante di nave

4. Servizi funebri

3. Pilota commerciale

2. Gestore di trasporti, stoccaggio e distribuzione

1. Controllore traffico aereo

Un lavoro tecnico, ben pagato, per cui basta un diploma. Siamo intorno ai 59000 euro l'anno (in Usa).Ormai il green va per la maggiore, e negli Usa chi si occupa di questa attività non guadagna per niente poco. Circa 62.000 euro l'anno.Non è un mestiere che in Italia manca. Ma in America chi realizza siti web guadagna 63.000 euro annui dopo aver conseguito un diploma che ne attesta le competenze.Con uno stipendio medio di 64.000 euro l'anno, è un mestiere davvero molto richiesto in America. Anche in Italia basta il diploma della scuola superiore.Diploma di scuola secondaria e lungo apprendistato: così si diventa un installatore di ascensori. La paga media per i colleghi americani è di 70.000 euro annuali.Chi ama il mare è bene che ne approfitti. Per comandare traghetti e rimorchiatori basta un diploma di istruzione di secondo grado - pur dovendo superare un lungo percorso professionalizzante dopo la scuola - e lo stipendio si aggira attorno ai 75.000 euro l'anno.Difficilmente staccherete sorrisi al lavoro in questo caso. Ma a fine mese, quando i conti arrivano in tasca sì: si parla di una media di 76.000 euro annuali.Per fare questo lavoro, è necessario conseguire la licenza, dopo aver frequentato una scuola di volo. Esplora il significato del termine: Guidano aerei ed elicotteri privati. Stipendio medio (negli Usa): 76.000 euro.Non serve una laurea per questo ruolo nella gestione del sistema dei trasporti, dello stoccaggio delle merci e della loro distribuzione. Basta un diploma di scuola superiore e il salario medio oltreoceano è di 80.000 euro.Per arrivare a controllare il traffico aereo c'è bisogno di un diploma di due anni negli Usa. Il salario medio è di 107.000 euro l'anno. In Italia, per diventare controllore di volo, è necessario essere selezionati dalla società ENAV, che fornisce questi servizi agli aeroporti e gestisce il percorso formativo necessario per fare questa professione.Serena Santoli