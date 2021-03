Tutte le nomination agli Oscar 2021

Miglior film

Miglior regia

Miglior attrice protagonista

Miglior attore protagonista

Migliore attrice non protagonista

Miglior attore non protagonista

Miglior film in lingua non inglese

Miglior fotografia

Miglior sceneggiatura originale

Miglior sceneggiatura non originale

Miglior film di animazione

Miglior documentario

Miglior cortometraggio documentario

Miglior cortometraggio animato

Miglior cortometraggio

Migliore colonna sonora

Migliore canzone originale

Migliori effetti speciali (“visual effects”)

Migliori trucco e acconciature

Migliore scenografia

Migliori costumi

Miglior montaggio

Miglior sonoro

Laconsiderati il maggior riconoscimento nel panorama cinematografico internazionale, si sta finalmente avvicinando: infatti. Quindi a poco più di un mese di distanza dall’atteso evento, ecco che; scopriamo insieme i film e i corti, animati e non, candidati quest’anno.Quest’anno in gara agli Oscar, e dopo aver vinto ai Golden Globes 2021, ci sarà anche una rappresentante tutta italiana: stiamo parlando di, che ha collaborato a una canzone ufficialmente in lizza per l’ambita statuetta d’oro. Ma, senza ulteriore indugio, scopriamo tutte le nomination di quest’anno agli Oscar 2021.The FatherJudas and the Black MessiahMankMinariNomadlandUna donna promettenteSound of MetalIl processo ai Chicago 7Thomas Vinterberg, Un altro giroDavid Fincher, MankLee Isac Chung, MinariChloe Zhao, NomadlandEmerald Fennel, Una donna promettenteViola Davis, Ma Rainey’s Black BottomAndra Day, The United States vs. Billie HolidayVanessa Kirby, Pieces of a WomanFrances McDormand, NomadlandCarey Mulligan, Una donna promettenteRiz Ahmed, Sound of MetalChadwick Boseman, Ma Rainey’s Black BottomAnthony Hopkins, The FatherGary Oldman, MankSteven Yeun, MinariMaria Bakalova, Borat – Seguito di film cinemaGlenn Close, Elegia americanaOlivia Colman, The FatherAmanda Seyfried, MankYuh-Jung Youn, MinariSacha Baron Cohen, Il processo ai Chicago 7Daniel Kaluuya, Judas and the Black MessiahLeslie Odom, Jr., Quella notte a Miami…Paul Raci, Sound of MetalLakeith Stanfield, Judas and the Black MessiahUn altro giro, DanimarcaBetter Days, Hong KongCollective, RomaniaThe Man Who Sold His Skin, TunisiaQuo Vadis, Aida?, Bosnia ed ErzegovinaJudas and the Black MessiahMankNotizie dal mondoNomadlandIl processo ai Chicago 7Judas and the Black MessiahMinariUna donna promettenteSound of MetalIl processo ai Chicago 7Borat – Seguito di film cinemaThe FatherNomadlandQuella notte a Miami…La tigre biancaOnwardOver the Moon – Il fantastico mondo di LunariaShaun, vita da pecora: FarmageddonSoulWolfwalkers – Il popolo dei lupiCollectiveCrip Camp – Disabilità rivoluzionarieThe Mole AgentMy Octopus TeacherTimeColetteA Concerto Is A ConversationDo Not SplitHunger WardA Love Song for LatashaBurrowGenius LociSe succede qualcosa, vi voglio beneOperaYes-PeopleFeeling ThroughThe Letter RoomThe PresentTwo Distant StrangersWhite EyeDa 5 Bloods – Come fratelliMankMinariNotizie dal mondoSoul“Fight for You” – Judas and the Black Messiah“Hear My Voice – Il processo ai Chicago 7“Husavik” – Eurovision Song Contest – La storia dei Fire Saga“Io sì (Seen)” – La vita davanti a sé“Speak Now” – Quella notte a Miami…Love and MonstersThe Midnight SkyMulanL’unico e insuperabile IvanTenetEmma.Elegia americanaMa Rainey’s Black BottomMankPinocchioThe FatherMa Rainey’s Black BottomMankNotizie dal mondoTenetEmma.Ma Rainey’s Black BottomMankMulanPinocchioThe FatherNomadlandUna donna promettenteSound of MetalIl processo ai Chicago 7Greyhound – Il nemico invisibileMankNotizie dal mondoSoulSound of Metal