Great place to work 2019, ecco i migliori posti dove lavorare

Great place to work 2019: vuoi lavorare bene? Vai negli USA

Andrea Carlino

Qual è il posto migliore per lavorare? Secondo l'edizione 2019 della classificaa piazzarsi al primo posto dinanzi alla catena alberghierae alla, società statunitense di cloud. Per Cisco un altro riconoscimento, questa volta a livello globale, dopo quello italiano ottenuto pochi mesi fa: in quella occasione la filiale nostrana della Cisco aveva ottenuto ilper le aziende fino a 499 dipendenti.L'analisi e l’indagine di clima aziendale hanno coinvolto più di 8.000 organizzazioni e sono stati rappresentati oltre 12 milioni di collaboratori in tutto il mondo. Tra i Paesi più rappresentati: Stati Uniti (con 13 aziende) e Germania, Regno Unito, Svizzera (ognuno con due aziende). Per quanto riguarda, invece, le categorie di aziende, tra le prime 25, 8 sono del settore informatico, 4 per i servizi finanziari, 3 per i servizi professionali, 2 per ciascun settore che riguarda assistenza sanitaria, biotecnologie e prodotti farmaceutici, manifatturiero e produzione.Con il ranking si misura la qualità del clima aziendale ed il livello di fiducia che il management è in grado di diffondere, caratteristiche che motivano le persone a dare il meglio di sé, hanno un impatto positivo sul business e rendono la propria azienda un ambiente di lavoro attraente agli occhi dei migliori talenti.Al 25esimo posto si piazza la società di telecomunicazioni americana, poi al 24esimo spazio per, banca iberica. Al 23esimo, invece, c'è. 22esimo posto, invece, per(manifatturiero e produzione), poi, società per i servizi professionali. 20esimo posto per la, poi 19esimo per(società attiva nel settore dell'assistenza sanitaria). 18esimo posto per(servizi assicurativi) e 17esimo per(settore tecnologico). Al 16esimo posto ecco(azienda che lavora nell'ambito informatico), al 15esimo c'è, al 14esimo l'American Express e al 13esimo(sempre settore tecnologico). Dodicesimo per(società che lavora nell'ambito farmaceutico), mentre all'undicesimo, eccoCome detto, il primo posto è di Cisco davanti ad Hilton e Salesforce, ma è interessante capire anche le altre posizioni fino alla decima. Ai piedi del podio troviamo, società che lavora nella logistica e nei trasporti, quinto posto per Mars, poi sesto per, società che lavora nell'informatica. Settimo posto per, azienda attiva nell'ambito dei servizi professionali, poi ottavo per(commercializzazione di device medici) e nono per(sempre settore tecnologico).