I migliori posti di lavoro per i giovani nel 2020

Classifica dei 15 migliori posti di lavoro per i giovani nel 2020

Come si valuta il posto di lavoro ideale?

CREDIBILITÀ: Comunicazione a due vie; Competenza; Integrità

RISPETTO: Sviluppo professionale; Coinvolgimento; Cura

EQUITÀ: Equità del trattamento; Imparzialità; Giustizia

ORGOGLIO: Lavoro individuale; Gruppo di lavoro; Immagine aziendale

COESIONE: Confidenza; Accoglienza; Collaborazione

I 15 migliori posti di lavoro secondo i giovani nel 2020

Bending Spoons S.p.A. (Information technology | Software) CASAVO (Servizi finanziari e assicurazioni | Investimenti) R-Everse (Servizi professionali | Ricerca e selezione) Zeta Service (Servizi professionali | Business Process Outsourcing/Call center) Mia-Platform (Information technology) Webranking (Media | Servizi internet online) UNOX SPA ITALIA (Manifatturiero e produzione | Macchinari e attrezzature) Sixt (Trasporti) Prima Assicurazioni (Servizi finanziari e assicurazioni | Assicurazioni auto) ACROSS SRL (Media | Servizi internet online) Vetrya S.p.A. (Information technology | Software) Cisco Systems Italy (Telecomunicazioni) American Express Italia (Servizi finanziari e assicurazioni) Mars Italia SpA (Manifatturiero e produzione | Prodotti alimentari) Hilton (Ospitalità | Hotel/Resort)

Stai per affacciarti al mondo del lavoro ma non sai da dove iniziare? Allora questo è l’articolo che fa al caso tuo. Infatti,sulla base delle risposte fornite, per valutare le aziende con le quali collaborano in base alle opportunità di crescita offerte e all’ambiente lavorativo positivo e stimolante.Ma scopriamone di più.Ammettiamolo,Tuttavia ragazzi non scoraggiatevi:, almeno secondo laLa classifica in questioneDunque come si è arrivati al risultato? Ebbene, il giudizio della popolazione aziendale Millennials raccolto, il restante(misurata tramite il punteggio Trust Index)e dalla percentuale di Millennials sul totale dei rispondenti al sondaggio.Dunque, se tale punteggio è stato misurato tramite, esattamente cosa rappresenta? Il Trust Index. Sono 5 le dimensioni del modello:Il questionario è anonimo e riservato, cQuindi, fatte queste dovute premesse,Dunque, senza ulteriore indugio ecco