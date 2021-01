Video appunto: Esercizi latino Participio Perfetto e Presente

Participio perfetto

Funzioni

Participio presente latino

Funzioni

Ecco alcuni-si forma solo con verbi transitivi;-esprime un valore passivo.formazione: Tema del supino + Desinenze degli aggettivi di prima classe(us,a,um/i,ae,a)esempi:Verbo Tema supino Participio perfettolaudo laudat laudatus,a,um / i,ae,amoneo monit monitus,a,um / i,ae,amitto miss missus,a,um / i,ae,aaudio audit auditus,a,um / i,ae,acapio capt captus,a,um / i,ae,aEcco alcuni esempi di funzioni suAttributiva: si può rendere in italiano con il participio passato o con una subordinata relativa es.missus=che era stato/è mandatoSostantivata: si può rendere in italiano con un sostantivo concordante o con una relativa sostantivata es. missus=colui che è/era stato mandatoCongiunta: corrisponde ad una subordinata con funzione finale, temporale, causale, concessivo o modale e si traduce in forma implicita con il gerundio oppure con una esplicita introdotta da "mentre, dopo che, poiché, ecc."formazione: tema del presente + vocale tematica + nt + desinenze aggettivo seconda classe a una terminazioneesempio:tema presente terminazione aggettivo n/glaud ans,ntis laudans,laudantis.. ... ...declinazione di laudo:N laudansG laudantisD laudantiAc laudantemV laudansAb laudanti - laudante ========>>> -i- se è usato come aggettivo, -e- se come sostantivo o verbo.Attributiva: può essere reso in italiano con un aggettivo concordante o con una subordinata relativa e concorda obbligatoriamente con un altro termine es. laudans=che loda/lodavaSostantivata: si traduce con un sostantivo concordante o con una rel. sostantivata. NON concorda con altri termini (solitamente) es. laudans=colui che lodaCongiunta: si traduce con il gerundio presente solo se il participio concorda con il soggetto della frase principale e ha valore temporale, causale, concessivo e ipotetico.Il participio presente può essere formato con verbi sia transitivi che intransitivi e ha sempre valore attivo.Ricorda:-il participio di eo è irregolare: iens, euntis.-il verbo sum non ha il participio, lo hanno solo alcuni suoi composti come absens, absentis.