Tutti i verbi (transitivi e intransitivi, attivi e deponenti) hanno la forma del participio presente, la quale ha sempre valore attivo.

Il participio presente si forma:

tema del presente + vocale tematica + desinenze degli aggettivi della II classe a una uscita

Le vocali tematiche per ciascuna coniugazione sono:

• I coniugazione → a;

• II coniugazione → e;

• III coniugazione → e;

IV coniugazione → ie.



Ecco la flessione del participio presente maschile e femminile dei verbi amo (I con.), moneo (II con.), dico (III con.), audio (IV con.):



Nell’ablativo singolare, in genere si usano le desinenze:

• -e quando il participio è sostantivato o ha funzione verbale

es. Cum sapiente de philosophia dissĕro

es. Ardente urbe, Aeneas Troia effūgit;

• -i quando il participio è attributivo

es. Ulixes trunco ardenti Polyphemum excaecavit



Il participio presente latino può essere reso in italiano:• con un gerundio presente, che, a seconda del contesto, si può esplicitare in una proposizione subordinata circostanziale (causale, temporale, concessiva, ipotetica...);• con una proposizione relativa (quando ha funzione nominale).Comunque lo si traduca, il participio presente esprime sempre contemporaneità rispetto alla reggente.

• Funzione nominale (usato come sostantivo o aggettivo)

Si traduce con un sostantivo

o con un aggettivo

o con un participio presente

o con una proposizione relativa

Es.: Amantes beati sunt> Gli amanti/coloro che amano sono felici

Es.: iuvenes amantes beati sunt> i giovani amanti/i giovani che amano sono felici

• Funzione verbale (participio congiunto)

Si può rendere con un gerundio presente

o in forma esplicita con una subordinata in rapporto di

contemporaneità con la reggente

Es.: Nos, legibus oboedientes, patriam servamus > noi, obbedendo alle leggi/se obbediamo alle leggi, salviamo la patria

Es.: Hoc videns, risi > vedendo/quando vidi ciò, risi