Le proposizioni condizionali in italiano

1) Le proposizioni condizionali, chiamate anche ipotetiche, subordinano ad una condizione la realizzazione di quanto è indicato dalla principale• Se troverò un volo poco costoso, passerò il fine settimana a Parigi = L’azione di passare il fine settimana a Parigi condizionata dal fatto che io riesca a trovare un volo a basso costo2) La proposizione principale + la dipendente = periodo ipotetico3) La principale si chiama “apodosi” e la condizionale si chiama “protasi”.4) La condizionale (o protasi) quasi sempre è alla forma esplicita (indicativo o congiuntivo) ed è retta da “se”, “qualora”, “a condizione che”, “a patto che”, “nel caso in cui”• Se verrai con noi, ci farai piacere• Nel caso in cui facesse cattivo tempo, resteremo a casa• Sarei venuto volentieri con voi, se avessi potuto.5) Raramente, la dipendente può essere alla forma implicita (infinito, gerundio, participio passato)• A dire la verità, ci guadagneresti = Se dicessi la verità, ……..• Avvertito prima, non sarei partiti = Se fossi stato avvertito prima, ……..• Uscendo, mi puoi comprare del pane? Se tu esci,……6) Esistono tre tipi di periodo ipotetico:a) Reale, quando la condizione è presentata come un fatto che certamente sui realizza, si è realizzato o si realizzerà. In questo caso, anche la conseguenza è certa• Se ti ho danneggiato, l’ho fatto involontariamente = il danno è avvenuto• Se piove, stasera non usciamo = Infatti sta piovendob) Possibile, se la condizione è posta come un fatto che può avvenire o non avvenire ed anche la conseguenza è solo possibile• Se ti fossi offeso per cos’ poco, avresti fatto male = È possibile che tu ti sia offeso• Se stasera andassi in discoteca, mi divertirei = È possibile che vada in discoteca.c) Irreale,se la condizione indica un fatto che non si realizza, né si è realizzata e quindi anche l’apodosi è irreale• Su tu avessi studiato di più, saresti stato promosso = Ormai non hai studiato e non c’è più nulla da fare• Se tu fossi stato promosso, ti avrei fatto un bel regalo = Ormai non sei stato promosso, quindi il regalo non te lo farò.